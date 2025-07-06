Türk Savunma Sanayisi'nden Kurtaran-2: Topçu Silahlarına Akıllı Çözüm

Kurtaran-2, Türk savunma sanayisinde kara birliklerinin önemli ateş destek unsurları olan topçu silahlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için geliştirilmiş yenilikçi bir sistemdir.

Turalı Grup bünyesinde faaliyet gösteren Ramsa Savunma ve Havacılık, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına özgün ve yüksek teknoloji ürünleri sunma amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şirket, askeri uzmanlık bilgisine sahip kadrolarının deneyimlerinden faydalanarak Kurtaran Mühimmat Çıkarma Sistemi ürün ailesini tasarladı.

Kurtaran-1 ve Kurtaran-2'nin Gelişimi

Sahada yaşanan ihtiyaçları hızlı şekilde karşılamak için ilk olarak Kurtaran-1 geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Elde edilen kazanımlar ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ise Kurtaran-2 sistemine geçildi.

Kurtaran-2, ateş destek birliklerinin muharebe sahasında görevlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde icra etmelerine katkıda bulunur. Bu sistem, ilave bir mürettebat gerektirmeden silahın hızlı ve etkili bakımını mümkün kılar. Hafif ve paletli tasarımı sayesinde zorlu arazilere uyum sağlar.

Tutukluk Sorununu Çözme Yeteneği

Topçu birlikleri, mevcut konvansiyonel ateş destek unsurlarının atış sürekliliği ve bakımı konusunda önemli sorunlar yaşayabilmektedir. Ateş Destek Planı'ndaki atış hedefleri ve süreleri, topçu silahlarının tutukluk yapması durumunda sekteye uğrayabilir. Kurtaran-2, bu tarz durumlarda uzaktan kontrol ile müdahaleye olanak tanır, böylece silah sisteminin hızlıca faal hale getirilmesini sağlar.

Tutukluk, topçu mühimmatı ve/veya barut hatalarından kaynaklanarak namluda sıkışmaya sebep olabilir. Namluda kalan mühimmat, yanlış bir müdahale ile tehlikeli durumlara yol açabilir. Kurtaran-2, bu gibi durumları en kısa sürede çözer ve muharebe sahasında mühimmatın çıkarılamaması riskini ortadan kaldırır.

Özellikleri ve Avantajları

Kurtaran-2, paletli yapısıyla arazide etkinlik gösterirken, ilave güç bağlantısına ihtiyaç duymaksızın topçu silahıyla entegre şekilde çalışır. Kamera sayesinde operasyon uzaktan takip edilebilir ve sistem, mühimmat çıkarma görevinin yanı sıra namlu bakım ve temizliği de gerçekleştirebilir. Bu özellikleriyle, topçu mürettebatı sayısını azaltır.

Benzer bir sistemin dünya genelinde hiçbir ordunun envanterinde bulunmadığı belirtilirken, Kurtaran-2, sunduğu yenilikçi çözümlerle muharebe sahasındaki kuvvetlerin beka yeteneğini artırır. Onay verilmesi durumunda, dost ve kardeş ülkelere de bu sistemlerin tanıtılması sağlanabilir, böylece ülkeye döviz girdisi elde edilmesi mümkün olacaktır.

Kara birliklerinin en önemli ateş destek unsurlarından olan topçu silahlarının sorunsuz görev yapması ve atış sürekliliğinin sağlanması için Kurtaran Mühimmat Çıkarma Sistemi Ürün Ailesi geliştirildi. Sahadaki ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek için önce Kurtaran-1 geliştirilip kullanıma sunuldu. Bu süreçte elde edilen kazanımlar ve tespit edilen yeni ihtiyaçlar için Kurtaran-2 ismi verilen yeni bir sistem geliştirildi.

Kara birliklerinin en önemli ateş destek unsurlarından olan topçu silahlarının sorunsuz görev yapması ve atış sürekliliğinin sağlanması için Kurtaran Mühimmat Çıkarma Sistemi Ürün Ailesi geliştirildi. Sahadaki ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek için önce Kurtaran-1 geliştirilip kullanıma sunuldu. Bu süreçte elde edilen kazanımlar ve tespit edilen yeni ihtiyaçlar için Kurtaran-2 ismi verilen yeni bir sistem geliştirildi.