Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Hava Harekatı Başarılı Oldu

Türkiye'nin Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtında 21 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Terörle Mücadele Stratejisi

Efektif hava saldırıları ile bölgedeki terör tehditlerine karşı sürdürülen mücadelenin önemi vurgulandı. Bakanlık, bu tür operasyonların ulusal güvenliği sağlamak ve terör unsurlarını bertaraf etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Gelecek Operasyonlar

Millî Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.