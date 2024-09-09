Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Hava Harekatı Başarılı Oldu
Türkiye'nin Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtında 21 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.
Terörle Mücadele Stratejisi
Efektif hava saldırıları ile bölgedeki terör tehditlerine karşı sürdürülen mücadelenin önemi vurgulandı. Bakanlık, bu tür operasyonların ulusal güvenliği sağlamak ve terör unsurlarını bertaraf etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Gelecek Operasyonlar
Millî Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.