Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:54
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Hava Harekatı Başarılı Oldu

Türkiye'nin Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtında 21 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Terörle Mücadele Stratejisi

Efektif hava saldırıları ile bölgedeki terör tehditlerine karşı sürdürülen mücadelenin önemi vurgulandı. Bakanlık, bu tür operasyonların ulusal güvenliği sağlamak ve terör unsurlarını bertaraf etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Gelecek Operasyonlar

Millî Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor