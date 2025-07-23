Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'ndan Önemli Madalya Töreni

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'ndan Bağışçılara Madalya

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), IDEF 2025 etkinliği çerçevesinde, vakfa önemli bağışlarda bulunan bağışçılarına bir madalya töreni düzenledi. Tören, vakfın önemli destekçilerinin katkılarını onurlandırma amacıyla gerçekleştirildi.

Genel Müdür Bilal Topçu'dan Önemli Açıklamalar

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, bağışçılara yönelik düzenlenen bu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Vakfa belli ölçeğin üstünde bağış yapan bağışçılarımıza bir nişane olarak madalya vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Topçu, bağışların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bu anlamlı tören, vatanseverlerin destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini daha da güçlendirme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında TSKGV'ye bağış yapan kişilere madalya takdimi yaptı. Topçu, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında TSKGV'ye bağış yapan kişilere madalya takdimi yaptı. Topçu, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.