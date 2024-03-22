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Türk sinemasının efsanesi gamzeli güzeli Bahar Öztan yaşamını yitirdi

Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen isimlerinden Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 00:08
Türk sinemasının efsanesi gamzeli güzeli Bahar Öztan yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, 62 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayata veda etti. Öztan, daha önce üç kez mücadele ettiği bu hastalığa bu kez yenik düştü. Ünlü oyuncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

bahar

Bahar Öztan, sinema ve televizyon dünyasında sevilen bir isimdi. 1962 doğumlu olan Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekmiş ve kariyerine bu şekilde adım atmıştı. 1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş ve ameliyat olacağını duyurmuştu.

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan, bu akşam hayata gözlerini yumdu. Türk sinema ve televizyon dünyası, bu değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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