Türk Sinemasının İkonu Filiz Akın, 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Filiz Akın, Türk sinemasının hafızasında yer etmiş önemli kadın oyunculardan biri olarak kabul edilmekte. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak adlandırılan Akın, kariyerinin başlarında çoğunlukla şımarık zengin kız rollerini üstlenmiş, daha sonrasında ise masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerine hayat vermiştir.

Akın'ın unutulmaz rol aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim" gibi yapımlar yer alıyor.