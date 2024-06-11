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Türk sinemasının unutulmaz ismi Murat Soydan hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Murat Soydan, 83 yaşında yaşama veda etti.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:26
Türk sinemasının unutulmaz ismi Murat Soydan hayatını kaybetti

Oyuncu Murat Soydan yaşamını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Murat Soydan, 83 yaşında hayata veda etti. Kızı Mehveş Soydan, acı haberi kişisel Instagram hesabından, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun," sözleriyle duyurdu.

Murat Soydan Kimdir?

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi ise Edirne'de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

Sinemaya Adım Atışı

Murat Soydan, 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile kazanarak sinema dünyasına adım attı. Aynı yıl rol aldığı "Kolsuz Kahraman" filmiyle sinema kariyerine başladı ve 200'e yakın filmde rol aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi dönemin yıldız isimleriyle başrolü paylaşan Soydan, çeşitli televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Ödülleri ve Unutulmaz Filmleri

Soydan, 1972 yılında "Zulüm" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Kariyeri boyunca "Kahveci Güzeli", "Ah Bir Zengin Olsam", "Devlerin Öcü", "Son Söz Benim", "Altın Tabancalı Ajan", "Kurt Dölü" ve "Kırmızı Gece" gibi birçok önemli filmde rol aldı. Ayrıca "Acı Hayat", "Sinekli Bakkal" ve "O Hayat Benim" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer etti.

Murat Soydan, Türk sinemasının altın yıllarında yer almış, unutulmaz performanslarıyla seyircilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. 

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