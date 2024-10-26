Türk Şirketleri Bosna Hersek'te Gençler İçin Kariyer Fırsatlarını Tanıttı

Türk İş Dünyası, Bosna Hersek'te Gençlere Kapı Açtı

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez gerçekleştirildi.

Yoğun İlgi ve Katılım

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organizasyonuyla bir otelde yapılan bu etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı. Fuarda, ASELSAN, Halkbank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi önde gelen Türk şirketleri ile birlikte, Bosna Hersek'teki Türk kuruluşları da yer aldı. Şişecam, Proyapı Mühendislik Müşavirlik ve Ziraat Bankası gibi firmalar, gençlere çeşitli kariyer fırsatları tanıttı.

Genç Yetenekler ile Etkileşim

Türk Telekom Çalışan Deneyim ve İşveren Markası Grup Müdürü Esra Buldu, etkinlikte genç yetenekleri keşfetmenin ve onların kariyer yolculuklarına destek olmanın önemine değindi. Buldu, "Bilinçli bir gençliğin burada olduğunu görüyoruz. Hayalleri ve hedefleri olan gençlerle buluşma fırsatımız oldu," dedi.

İyi Bir Organizasyon

TUSAŞ temsilcisi Ömer Onat Çömez, öğrencilere yönelik iyi bir iletişim sağladıklarını ve organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Ayrıca, katılımcıların ilgisinin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.

Küresel Bankacılık İncelemesi

Ziraat Bankası Bosna Hersek'ten Kıvılcım Mehmet Türkoğlu ise, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir banka olduklarını belirterek, gençlere bankacılık alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi sunduklarını ve öz geçmişlerini almak isteyenlere destek verdiklerini aktardı.

Atölye Çalışmaları ve Görüşmeler

Fuarda, Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri katılımcılarla iş ve staj imkanları hakkında görüşmeler yaparken, öğrencilere özel atölye çalışmaları da düzenlendi. Bu etkinlik, gençlerin kariyerlerine yön verecek değerli bir platform oluşturdu.

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla başkentte bir otelde düzenlenen "TALENT for BIZ" kariyer fuarına ilgi yoğun oldu.

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla başkentte bir otelde düzenlenen "TALENT for BIZ" kariyer fuarına ilgi yoğun oldu.