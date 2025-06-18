Türk Startuplar Amsterdam'da Hollandalı Yatırımcılarla Buluştu

Türk Startuplar Amsterdam'da Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Türk startup ekosisteminin öncüsü olan girişimler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Amsterdam'da düzenlenen etkinlikte Hollandalı yatırımcılarla tanışma fırsatını yakaladı.

Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olarak bilinen The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan Türk girişimciler, etkinlik öncesindeki özel programda Hollandalı yatırımcılarla bir araya gelerek, işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Türk Startup Ekosisteminin Potansiyeli

Programda bir konuşma yapan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına dikkat çekerek, ülkenin startup ekosisteminin yatırım açısından son derece cazip olduğunu vurguladı. Ersoy, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 34 yaşın altında olduğunu belirterek, “Girişimcilik için güçlü altyapı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türkiye'deki startup’ların 2010 yılından bu yana daha görünür hale geldiğini ve yapay zeka ile gelişen teknolojiler sayesinde uluslararası alanda rekabet edebilir konuma geldiğini belirtti. “Artık potansiyellerimizi konuşmak yerine bunu nasıl harekete geçireceğimize odaklanmalıyız.” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazip Bir Ülke

Etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülke olduğunu belirtti. Polat, dışarıdan gelen bazı önyargılarla karşı karşıya olsalar da bu algıyı değiştirmek için çalıştıklarını ifade etti. “Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımları güçlü şekilde teşvik eden bir ülke.” dedi.

Polat ayrıca, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını vurgulayarak, son yıllarda ortalama %5,6 büyüme oranı yakaladığını aktardı. Eğitimli genç nüfusun Türkiye'nin en büyük avantajı olduğunu belirten Polat, her yıl milyonlarca üniversite mezununun küresel ölçekli projeler ürettiğini ifade etti. “Türkiye gerçekten bir yatırımcı cenneti.” diye ekledi.

Polat, Türkiye'nin 2010-2020 yıllarında toplamda 800 milyon dolarlık startup yatırımı aldığını da sözlerine ekledi. Etkinlik, Türk girişimcilerin Hollandalı yatırımcılar ile gerçekleştirdiği tanışma ve iş geliştirme oturumlarıyla sona erdi.

Türk startup ekosisteminin önde gelen girişimleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Amsterdam'da Hollandalı yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin yatırım ortamına dair görüşlerini paylaştı.

Türk startup ekosisteminin önde gelen girişimleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Amsterdam'da Hollandalı yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin yatırım ortamına dair görüşlerini paylaştı.