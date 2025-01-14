Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, AA'nın Oylamasına Katıldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özgen, bu özel oylamada yer alarak önemli anların belgelemeye değer olduğunu vurguladı.

Oylama kapsamında, zaman içinde kaydedilmiş farklı kareler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görüyor. Prof. Dr. Özgen'in katılımı, tarihi ve kültürel anların tanınmasına destek olmanın yanı sıra, fotoğraf sanatına olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Bu tür etkinlikler, söz konusu anların sadece birer görüntüden öte, derin anlamlar taşıdığını ve toplumun kolektif hafızasına katkı sağladığını göstermektedir.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.