Türk Teknolojisi İskandinav Savunmasını Güçlendiriyor: Repkon ve Nammo İş Birliği

İskandinav Savunmasını Güçlendiren Türk Girişimi

Repkon, Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden biri olarak, İskandinav ülkelerinin savunma kapasitelerini artırmak üzere Danimarka'da 155 milimetre topçu mühimmatı dolum hattı kurma projesini hayata geçiriyor. Bu girişim, artan güvenlik kaygıları ve çatışmaların derinleştiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Kuzey Savunma İşbirliği (NORDEFCO)

İskandinav ülkeleri, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’i kapsayan Kuzey Savunma İşbirliği (NORDEFCO) kapsamında, ulusal savunmalarını güçlendirmek ve ortak sinerjiler yaratmak için çalışmalar yürütüyor. Danimarka hükümeti, bu çabalar doğrultusunda Elling fabrikasında ulusal mühimmat üretimini yeniden başlatmak amacıyla Norveçli savunma şirketi Nammo ile bir anlaşma imzaladı.

Repkon'un Rolü

Nammo, üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda Repkon ile bir sözleşme imzalayarak, 155 mm topçu mühimmatlarının dolumunu yapacak bir tesisi kurulması için iş birliğine gitti. Bu tesis, geleneksel mühimmatların yanı sıra, modern ve tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcılar için de dolum sağlayacak ve düşük insan gücü ile maksimum otomasyon sunarak, dünya genelinde en teknolojik tesislerden biri olmayı hedefliyor.

Uluslararası İş Birlikleri ve Teknolojik Yatırımlar

Repkon son dönemde, ABD, Almanya, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan ile mühimmat üretim hatları kurmak için önemli sözleşmelere imza attı. Ayrıca, artan talebe yanıt vermek amacıyla, Avusturya, İtalya ve İsviçre'de faaliyet gösteren Bowas şirketini bünyesine katan Repkon, bu alanda hem askeri hem de sivil patlayıcılar ve mühimmat imhası konusundaki yetkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Nammo'nun Gücü

Merkezi Norveç'in Raufoss kentinde bulunan Nammo, 3700'den fazla çalışanı ve 27 üretim tesisi ile uluslararası alanda önemli bir oyuncu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, özel mühimmat, omuzdan ateşlenen silahlar ve roket motorları konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Repkon, Danimarka'da ulusal mühimmat üretimini yeniden başlatmaya yönelik proje kapsamında Norveçli savunma şirketi Nammo ile 155 milimetre topçu mühimmatı üretimine yönelik anlaşma imzaladı. ABD, Almanya, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan ile mühimmat üretim hatları kurmak için de sözleşmeler imzalayan Repkon, dünyada metal aksam üretim, patlayıcı dolum ve patlayıcı üretim tesislerini kurabilen tek yapı olması dolayısıyla ilgi görüyor

Repkon, Danimarka'da ulusal mühimmat üretimini yeniden başlatmaya yönelik proje kapsamında Norveçli savunma şirketi Nammo ile 155 milimetre topçu mühimmatı üretimine yönelik anlaşma imzaladı. ABD, Almanya, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan ile mühimmat üretim hatları kurmak için de sözleşmeler imzalayan Repkon, dünyada metal aksam üretim, patlayıcı dolum ve patlayıcı üretim tesislerini kurabilen tek yapı olması dolayısıyla ilgi görüyor