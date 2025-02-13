Türk Tekstil Firmaları Mısır'da Ürünlerini Tanıttı

Kahire'de Türk Tekstili Rüzgarı

Mısır'ın başkenti Kahire, Cairo Fashion and Tex Fuarı ile Türk tekstil firmalarının ürünlerini sergilediği önemli bir platform haline geldi. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek olan fuar, Kahire Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Büyükelçi Şen: 'Birlikte Büyüme Stratejisi'

Fuara katılan 15 Türk firması, tekstil ve moda alanında 90'a yakın uluslararası şirketle birlikte yer aldı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Mısır tekstil sektörleri, birlikte büyüme stratejimizin omurgası olacak" ifadesini kullandı. Şen, Mısır'daki kapasite geliştirme ve yeni yatırım fırsatlarına olan ilgiyi vurguladı.

İşbirlikleri İçin Yeni Fırsatlar

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Alaa İzzet, fuarın ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 5 milyon metrekarelik bir endüstri bölgesi kurulacağı müjdesini verdi. Bu gelişme, Türk firmalarının Mısır'daki ticaret ve yatırımlarına ivme kazandıracak.

Mısır Pazarında Yatırım Olanakları

Fuarda bulunan Pyramids International Group tarafından düzenlenen etkinlik, katılımcılar için büyük bir tanıtım fırsatı sunarken, Türk tekstil makineleri imalat sektörünün Mısır'daki büyümesine olanak tanıyacak işbirliklerine zemin hazırlıyor. Fuara katılan firmaların yetkilileri, Mısır hükümetinin sunduğu desteklerin yeni iş ortaklıkları ve yatırımlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Cairo Fashion and Tex Fuarı"na katılan 15 Türk firması, ürünlerini sergiledi. Kahire ‎Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen "76. Cairo Fashion and Tex Fuarı"nın açılışı Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (ortada) ve diğer yetkililer tarafından yapıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Cairo Fashion and Tex Fuarı"na katılan 15 Türk firması, ürünlerini sergiledi. Kahire ‎Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen "76. Cairo Fashion and Tex Fuarı"nın açılışı Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (ortada) ve diğer yetkililer tarafından yapıldı.