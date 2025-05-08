Türk Tiyatrosunun Ustası Naşit Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Naşit Özcan'ın anısını yaşatmak için düzenlenen cenaze töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Özcan'ın Türk tiyatrosunun en parlak temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan İşsever, "Naşit, sahnede ışığı olan birisiydi. Ama daha önemlisi o, bu ışığı sahnenin dışında da taşıyan bir sanatçıydı." dedi.

68 yaşında hayatını kaybeden Naşit Özcan, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Törende, Özcan'ın eski eşi Elif Göklü, "Naşit'in gücüyle buradayım. Onunla her şeyi yaşadık ve hiçbir pişmanlığım yok." diyerek anılarını paylaştı.

Naşit Özcan'ın Hayatı ve Sanatı

Naşit Özcan, tiyatroculuğa 1971 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda adım atarak, profesyonel kariyerini 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu ile sürdürmüştür. 1988'de İBB Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan Özcan, birçok tiyatro eserinde rol alarak sahne sanatlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Oyuncular Bora Seçkin ve Emin And, Özcan'ın sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir hoca ve arkadaş olduğunu ifade ederek, "Naşit Özcan, çok iyi bir tiyatro adamıdır. Onunla sahnede çok eğleniyorduk." dediler. Öte yandan, oyuncu Hüseyin Köroğlu ise, "Naşit Özcan'ın sedası burada, tiyatroda yaşamaya devam edecek." sözleriyle özlemini dile getirdi.

Son olarak, Naşit Özcan'ın anısını yaşatacak olan oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan ile birlikte isminin daima hatırlanacağını belirtenler, bu büyük kaybın yalnızca bir oyuncunun değil, bir dönemin de kapanması anlamına geldiğini vurguladılar.

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Naşit Özcan için Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Naşit Özcan için Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.