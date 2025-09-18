Türk-Ukraynalı Gençlik Bilim Ortaklığı: BAYKAR, T3 Vakfı ve NC JASU Protokolü

TEKNOFEST İstanbul'da AYKAR, T3 Vakfı ve NC JASU arasında imzalanan protokoller, Türkiye-Ukrayna gençleri için eğitim, araştırma ve kültürel işbirliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:00
Türk ve Ukraynalı gençler için uluslararası bilim ortaklığı

TEKNOFEST İstanbul'da AYKAR ve T3 Vakfı ile National Centre "Junior Academy of Sciences of Ukraine" (NC JASU) arasında stratejik işbirliği protokolleri imzalandı. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı öncülüğünde; Anadolu Ajansı ise Global İletişim Ortağı olarak destek veriyor. Etkinlik, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Protokol töreni ve taraflar

Törene BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve NC JASU Başkanı Prof. Dr. Stanislav Dovgyi katıldı. İmzalanan protokoller, iki ülkenin eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında somut işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Protokollerin amaçları

Taraflar, anlaşmalarla öğrencilere uluslararası fırsatlar sunmayı, bilimsel kapasiteyi artırmayı ve ortak projeler geliştirmeyi taahhüt etti. Protokoller kapsamında; öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için kapsamlı programlar hazırlanması, ortak projeler yürütülmesi ve bilimsel yayınlar üretilmesi planlanıyor.

BAYKAR - NC JASU işbirliği

BAYKAR ile NC JASU arasındaki protokol çerçevesinde Ukrayna'da bir Havacılık ve Uzay Müzesi kurulacak. Bu proje, iki ülkenin bilimsel ve kültürel işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İşbirliği kapsamında Ukraynalı öğrencilerin BAYKAR tarafından düzenlenen eğitim programlarına ve TEKNOFEST'e katılımı, Türk öğrencilerin ise NC JASU faaliyetlerine dahil edilmesi öngörülüyor. Ayrıca öğretmenler için sertifika programları, konferanslar ve sempozyumlar; öğrenciler için ortak yaz okulları, kurslar, staj programları ve bilimsel yarışmalar planlanıyor. İki kurum, ortak araştırma projeleri geliştirip akademik yayınlar üretmeyi hedefliyor.

T3 Vakfı - NC JASU işbirliği

T3 Vakfı ile NC JASU arasında imzalanan protokol doğrultusunda Ukrayna'da kurulacak "Bilim Kiev" Bilim Merkezi, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlayacak stratejik bir girişim olacak.

Protokol, Türk öğrencilerin NC JASU etkinliklerine katılımını ve Ukraynalı öğrencilerin TEKNOFEST başta olmak üzere T3 Vakfı etkinliklerine dahil edilmesini öngörüyor. Ayrıca öğretmenlere yönelik eğitim programları, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenecek; ortak yaz okulları, kurslar, stajlar ve bilimsel yarışmalar hayata geçirilecek. Taraflar birlikte eğitim materyalleri ve metodolojik kaynaklar da geliştirecek.

Stratejik etki

Bu protokoller, Türkiye ve Ukrayna arasında eğitim, bilim ve teknoloji alanında stratejik bir ortaklık çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor. Anlaşmalar, gençlerin ve eğitimcilerin uluslararası ölçekte yeni imkanlara erişmesine zemin hazırlar ve iki ülkenin bilimsel ile teknolojik işbirliğini ileri taşıyacak adımlar olarak öne çıkıyor.

