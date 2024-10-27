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Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Tunus'ta Buluştu

Türk ve Tunuslu kadın girişimciler, işbirliği fırsatlarını konuşmak üzere Tunus'ta bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:28
Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Tunus'ta Buluştu

Tunus'ta Kadın Girişimciler Buluştu

Türk ve Tunuslu kadın girişimciler, Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE) ve Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) ev sahipliğinde başkent Tunus’ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Önemli İsimler Toplantıda Yer Aldı

Etkinliğe Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak, CIFE Başkanı Raşide Cebnun, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve eski milletvekillerinden Gülay Dalyan katıldı. Ayrıca, Tunuslu ve Türk iş kadınları da toplantının diğer katılımcıları arasında yer aldı.

İş Hayatında Kadının Rolü Vurgulandı

Büyükelçi Demircan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Tunuslu ve Türk kadınlarının iş yaşamındaki başarısı son derece önemlidir. Bu buluşma, iki ülke kadın girişimcileri için ticari alanda bilgi paylaşımında bulunmak için büyük bir fırsattır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, son 7 ayda 400’den fazla Türk iş insanını Tunus'ta ağırladıklarını belirtti. Demircan, konuşmasını, “Ticari ilişkileri güçlendirmek için bu tür ikili görüşmeleri artırmalıyız.” şeklinde sonlandırdı.

Ortak Projeler ve Sinerji

CIFE Başkan Yardımcısı Sihem Rezig, bu etkinliğin iki ülke girişimcileri için birçok ortak projeye zemin oluşturduğunu ifade etti. Rezig, “Bu buluşma, iki ülke iş insanları arasındaki sinerjiyi güçlendirecek ve ortak girişimlerin ilk adımlarının atılmasına olanak tanıyacak.” şeklinde görüş belirtti.

Kadınların Ekonomideki Önemi

TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak, kadınların mesleki gelişimini desteklemenin toplumun güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. “Kadınlar olarak her şeyden önce anneyiz ve eşiz, aynı zamanda ekonominin anahtarıyız.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, 150 yıl boyunca el yapımı kumaş üreten bir aile işletmesinin üçüncü kuşağını temsil ettiğini belirtti.

Kültürel Bağlar ve İşbirliği Daveti

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, iki ülke arasındaki ortak kültürün ticari ilişkileri güçlendirebileceğinin altını çizdi ve Tunuslu kadın girişimcileri Türkiye’ye davet etti.

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