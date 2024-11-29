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Türk Yatırımcılar Mısır’da İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

Türk yatırımcılar, Kahire'de düzenlenen istişare toplantısında Mısır'daki yatırımlarını değerlendirdi. Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları 3,5 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:45
Türk Yatırımcılar Mısır’da İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

Mısır'da Türk Yatırımcıların Buluşması

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'da yatırım yapan ve yatırım planları olan Türk yatırımcıları 28 Kasım'da düzenlediği istişare toplantısında bir araya getirdi. Toplantıya, yaklaşık 50 Türk şirketinin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Şen'den Açıklamalar

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 3,5 milyar dolara ulaştığını ve bu yatırımların 100 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki en önemli hedefin ticaret ve ekonomik işbirliği olduğunu vurguladı.

Karşılıklı Yatırım İlişkileri

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin, yatırım ilişkilerini desteklemek için kritik bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Türk işadamlarını davet etmesi, Türk yatırımcıların profesyonelliğine olan takdiri gösteriyor.

İlgide Artış

2023 itibarıyla, 100’ün üzerinde Türk şirketi Mısır'daki yatırım fırsatlarını araştırmak amacıyla Büyükelçiliğin ticaret müşavirliğine başvuruda bulundu. Bu şirketlerden bazıları faaliyete geçti bile. Türk şirketlerinin Mısır'daki altyapı yatırımlarına gösterdiği yoğun ilgi, önemli fırsatlar sunuyor.

Gelecek Hedefleri

Toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara, on yıl içinde ise 20 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, Türk şirketleri Mısır'daki genişleme planları ve karşılaştıkları sorunların çözümü için Büyükelçilik ile işbirliğinin önemine değindiler.

Öne Çıkan Türk Markaları

Büyükelçi Şen, DeFacto, LC Waikiki, İpekyol ve Penti gibi Türk markalarının Mısır pazarında aktif olarak bulunduğunu dile getirdi. Gelecek dönemde iki ülke arasında ticaret ve ekonomik işbirliğini hızlandıracak yeni bir iş forumu düzenleneceği de duyuruldu.

Toplantıda, Türk ve Mısırlı yatırımcılar arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu olumlu gelişmeler, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin geleceği adına umut verici bir tablonun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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