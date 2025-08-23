Türk Yıldızları Malazgirt Semalarında Gösteri Uçuşu — 954. Yıl
Malazgirt'te görkemli gösteri
Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Takım, etkinliklerin yapıldığı ve içinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı üzerinde ve Malazgirt semalarında gerçekleştirdiği uçuşlarla törene renk kattı.
Havada ay yıldız çizerek gösteriye başlayan pilotlar, izleyicilere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı.
Etkinlikteki vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti ve fotoğraf çekti.
Pilotlar, gösteri sonunda yaptıkları anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.