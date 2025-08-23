DOLAR
Türk Yıldızları Malazgirt Semalarında Gösteri Uçuşu — 954. Yıl

Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt semalarında ve Tarihi Milli Park üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:26
Malazgirt'te görkemli gösteri

Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Takım, etkinliklerin yapıldığı ve içinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı üzerinde ve Malazgirt semalarında gerçekleştirdiği uçuşlarla törene renk kattı.

Havada ay yıldız çizerek gösteriye başlayan pilotlar, izleyicilere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı.

Etkinlikteki vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti ve fotoğraf çekti.

Pilotlar, gösteri sonunda yaptıkları anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.

