DOLAR
37,89 -0,21%
EURO
43 -0,1%
ALTIN
4.061,68 -0,07%
BITCOIN
3.220.070,63 0,16%

Türk Yıldızları Mersin Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri öncesinde prova uçuşu yaparak izleyicileri büyüledi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:06
Türk Yıldızları Mersin Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Mersin'de Göz Kamaştırdı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin semalarında prova uçuşu yaparak büyük ilgi topladı.

İncirlik Üssü’nden Havalandı

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları, sahil şeridinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen kalabalık bir izleyici kitlesi önünde 25 dakikalık prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, gösterinin heyecanını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Prova sonrasında yapılan geri dönüşler, izleyicilerin coşkusunu artırdı.

Gösteri Uçuşu 20 Nisan’da

Türk Yıldızları, 20 Nisan Pazar günü ise Mersin'de büyük bir gösteri uçuşu yaparak izleyicileri bir kez daha etkileyerek bayram coşkusunu artıracak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Aydın'da Tur Otobüsüne Çarpan Otomobilde Facia: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı
5
Antalya'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
6
İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
7
İBB Meclisinde 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor