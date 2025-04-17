Türk Yıldızları Mersin Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Mersin'de Göz Kamaştırdı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin semalarında prova uçuşu yaparak büyük ilgi topladı.

İncirlik Üssü’nden Havalandı

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları, sahil şeridinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen kalabalık bir izleyici kitlesi önünde 25 dakikalık prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, gösterinin heyecanını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Prova sonrasında yapılan geri dönüşler, izleyicilerin coşkusunu artırdı.

Gösteri Uçuşu 20 Nisan’da

Türk Yıldızları, 20 Nisan Pazar günü ise Mersin'de büyük bir gösteri uçuşu yaparak izleyicileri bir kez daha etkileyerek bayram coşkusunu artıracak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.