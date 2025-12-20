Türk Yıldızları Selçuk Üniversitesi'nde SATEGS’2025 Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Türk Yıldızları Selçuk Üniversitesi'nde SATEGS’2025 kapsamında öğrencilerle buluştu

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı SATEGS’2025 kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik ve sunumlar

Selçuk Üniversitesi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Yıldızları ekibinin gösterilerinden oluşan klipler ve sunumlar yer aldı. Programa; Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Kılıç, Hava Pilot Binbaşı Sami Yalçın, Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu ve Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Pilotların deneyimleri ve gösteri detayları

Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, yetenek ve cesaretin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Kocaman, gösteriler sırasında kanatlar arasındaki mesafenin bir metre civarında tutulmaya çalışıldığını belirtti ve ekledi: "Genelde gösterilerimizde birkaç hareketin dışında hareketlerimizin yüzde 80’i yerden 300 fit ila bin 500 - 2 bin fit arasında oluyor. İnanılmaz kesişimler, aynı zamanda inanılmaz hareketler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar için de tabii ki cesaret gerekiyor. Yapılan iş stresli, yaklaşık bin kilometre hızla hareketler yapıyoruz."

Hava Pilot Üsteğmen Fatih Sağlam ise Türk Yıldızları’nın dünya çapında sayılı süpersonik jet timleri arasında zirvede yer aldığına dikkat çekti. Sağlam, timin 1 milyon 400 bin seyirci rekorunu elinde bulundurduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti olarak gittiğimiz her ülkede, her yerde gösteri yapabilecek imkân ve kabiliyete sahibiz. Yılda ortalama 20 yurt içi, 5 de yurt dışında gösteri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar da 124 farklı il ve ilçemizde 535 gösteri icra ettik. Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere de 26 farklı ülkede 176 gösteri gerçekleştirdik. Türk Yıldızları demek; Türk bayrağını, Türk bayrağının rengini, ülkemizin onurunu taşımak, milletimizi, ailemizi gururlandırmak, limitlerde yaşamak, limitlerde uçmak, limitleri de bilmek. Bizler limit konusuna gerçekten çok önem veriyoruz. Limitleri sonuna kadar zorluyoruz ancak kesinlikle hiçbir limiti aşmıyoruz. Bu disiplinle filomuzda tüm eğitimlerimiz ve uçuşlarımız gerçekleştiriliyor."

Öne çıkan mesaj

Etkinlik, Türk Yıldızları'nın teknik yetkinliğini, disiplinini ve uluslararası alandaki temsil gücünü öğrencilerle paylaşarak savunma ve havacılık alanına ilgi duyan gençleri bilgilendirme amacı taşıdı. Türk Yıldızları'nın paylaşılan deneyimleri, hem sahadaki zorlukları hem de ekip ruhunu öne çıkardı.

