Türk-Yunan Mutfağındaki Ortak Değerler ve Farklılıklar

Türk ve Yunan Mutfağının Benzerlikleri

Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, Türk ve Yunan mutfağı arasında pek çok ortak nokta olduğunu belirterek, "İki ülke mutfağı arasında kokoretsi, caciki, dolmadakia gibi yemekler hakkında tartışmalar var. Fakat aslında yemeklerin isimleri bile benzerlik gösteriyor," dedi.

Dostluk Köprüsü: Gastronomi Festivali

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'ne katılan Ekmekçioğlu, iki halkın da birbirlerinin yemeklerine olan sevgisini vurguladı. "Yunanistan'da enginar, dolma, keşkek gibi Türk yemekleri sıkça yer alıyor. Aynı şekilde burada da Yunan mutfağının örneklerini bulmak mümkün," diye konuştu.

Malzeme ve Pişirme Farklılıkları

Ekmekçioğlu, Yunan mutfağında daha az tereyağı kullanıldığını ve Türkiye'de kuyruk yağının kebaplar için sıklıkla tercih edildiğini ifade etti. "Yunan mutfağında fazla baharat yer almıyor, ancak sakızla yapılan tatlılar dikkat çekiyor. Türkiye'de ise sakız yalnızca özel tatlılarda kullanılıyor," şeklinde belirtirken, iki ülke mutfağı arasındaki isim tartışmalarının hep var olacağını belirtti.

Gastronomi ile Gelişen Dostluk

Ekmekçioğlu, gastronomi üzerine olan bu tartışmaların Türkiye ile Yunanistan arasında sağlam bir dostluk köprüsü oluşturduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Yemeklerimizin kökenleri ve isimleri hakkında süren tartışmalar, kültürel etkileşimimizi artırıyor," dedi.

Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'ne katılan Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, AA muhabirine, Türk ve Yunan mutfağındaki yemeklerle ilgili açıklamada bulundu.