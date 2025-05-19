Türk Yüzücüler Hawaii'de Köpek Balığı Salgınına Uğradı

Türk Yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda Korkunç Bir Deneyim Yaşadı

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Açık su maraton yüzücüleri, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'ndaki mücadelelerine, ne yazık ki bu saldırı sonucunda devam edemediler.

Olay Anı ve İlk Tepkiler

17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı’ndan yüzmeye başlayan sporcular, uygun hava koşullarını bekledikten sonra yola çıkmışlardı. İkilinin, saatlerce süren yüzüşü sırasında "Cookiecutter" cinsi bir köpek balığı, birden ortaya çıkarak büyük bir şok yaşattı. Saldırı hakkında konuşan Murat Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. İki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve bu fırsatı değerlendirme kararı aldık" dedi.

Saldırı ve Sonrası

Sporcuların antrenör ekibinden alınan bilgiye göre, 21. kilometredeki beslenme molası sırasında önce Yasemin Altıntaş, bir ahtapotun saldırısına maruz kaldı. Ardından, bir köpek balığı hemen arkasından Murat Öz'e saldırdı. Öz, bel bölgesinden ısırılırken, Altıntaş bu tehlikeden yara almadan kurtuldu.

Türk Sporcuların Sağlık Durumu ve Dönüş Yolu

Murat Öz'ün durumu ciddi olsa da genel sağlık durumu iyi. Türk sporcular, olayın ardından ekipleri tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı. Pilot Michael Twigg-Smith, bu olayın ardından Molokai Kanalı'ndaki gece yüzüşlerine yapılacak gelecekteki tüm yüzüşlerde güvenlik nedeniyle izin verilmeyeceğini de belirtti. İlk tedavilerinin ardından, Türk yüzücülerin Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi.

Önceki Başarılar

Yüzücüler, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti. Her iki sporcu da "Oceans Seven" hedefi doğrultusunda ilerliyordu.

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.