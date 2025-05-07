Türk Zırhlısı Nurol Makina, Litvanya'da Canlı Atış Gösterisi Yapacak

Nurol Makina, Litvanya'da Silahlarını Konuşturacak

Nurol Makina, 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve Ilgar I Kamikaze Mühimmatı ile Litvanya'da gerçekleştireceği canlı atış gösterisinde en yeni askeri teknoloji yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik Detayları

Şirket, yarın Vilnius'ta düzenlenecek bu etkinliğe ikinci kez katılacak. Daha önce Rheinmetall Norveç tarafından geliştirilen 120 mm Ragnarok sisteminin Ejder Yalçın 4x4 platformuna entegrasyonu ile gerçekleştirdiği başarılı gösteriler, dikkat çekmişti. Bu yıl ise, Nurol Makina iki farklı çözümü ilk kez sergileyecek.

Canlı Atış Gösterisi

Gösteri sırasında Nurol Makina'nın amiral gemisi olan NMS 4x4 aracı, Samsun Yurt Savunma (SYS) Grubu üyesi UNIROPOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonu (RCWS) ile canlı atış tatbikatları gerçekleştirecek.

Yüksek Teknoloji Ürünler

Sistem, SYS Grubu’nun bir diğer stratejik iştiraki olan AEI Systems tarafından tasarlanan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ile entegre edildi. Ayarlanabilir atış hızı sunan VENOM LR, görev bazlı ihtiyaçlara göre operasyonel esneklik sağlıyor.

Ayrıca, yüksek teknoloji ürünü olan Ilgar I, Nurol Makina’nın NMS 4x4 platformundan fırlatılacak. Ilgar I, uzaktan pilotaj gerektirmeyen, tamamen otonom bir kamikaze mühimmat olarak geliştirildi. Taktik-füze dünyasındaki navigasyon, yönlendirme ve kontrol teknolojileri ile donatılan Ilgar, hedef angajmanı için nihai kararı operatörün vermesine olanak tanıyor.

Nurol Makina, Litvanya'daki canlı atış gösterisinde en yeni askeri teknoloji yeteneklerini sergileyecek. Vilnius'ta yarın düzenlenecek etkinliğe Nurol Makina ikinci kez katılacak. Nurol Makina'nın NMS 4x4 aracı, 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve Ilgar I Kamikaze Mühimmatı ile canlı atış gösterisi yapacak.