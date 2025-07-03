Türkan Şoray'ın Hayatı 'Türkan ve Hayat' Kitabında

Usta Sanatçı Türkan Şoray'ın Hayatı Kaleme Alındı

Türkan Şoray, Türk sinemasının parlak yıldızlarından biri olarak bilinirken, hayat hikayesi gazeteci yazar Bircan Usallı Silan tarafından yazılan "Türkan ve Hayat" adlı kitapta okuyucuyla buluştu. 222 önemli filmde rol almış olan Şoray, sinemanın 'sultanı' olarak anılmaya devam ediyor.

Kitap Tanıtım Programı Şişli'de Gerçekleşti

Kitap, Şişli’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Programda Şoray, kitabın bir nehir söyleşi formatında hazırlandığını belirtti. Şoray, “Kitabı hazırlayan, benimle söyleşi yapan Bircan, 20 senedir dostum. Onun teklifini değerlendirirken, ona duyduğum sevgi ve güvenle 'evet' dedim,” diye konuştu.

İçsel Bir Yolculuk

Türkan Şoray, kitabın kariyerinden çok, kişisel duygularına odaklandığını aktardı. “Beni nasıl gördüyse, hislerimle aktardığı bir kitap oldu,” diyen Şoray, kitabın iç dünyasını anlatmaya yönelik bir samimiyetle kaleme alındığını vurguladı. Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma, kendisinin yaşam tecrübeleriyle gelecekteki sinema sanatçılarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Sinema ve Dizi Dünyası Üzerine Düşünceler

Şoray, Türk sinemasında daha az film çekildiğini ve yeni projelerde yer almamasının gerekçesini, uygun senaryoların azlığına bağladı. Genç ve güzel kadın karakterlerin öne çıktığı dizilerde rol almayı tercih etmediğini belirten sanatçı, yaş aldığı için bu rollerde kendisinin yer almasının uygun olmadığını ifade etti.

Bircan Usallı Silan'ın Görüşleri

Kitabın yazarı Bircan Usallı Silan, Şoray’ın duygularını ve deneyimlerini derinlemesine ele aldığını paylaşarak, “Benim için önemli olan 'Yağmur'un annesi Türkan', 'kadın Türkan'dır,” dedi. Kitapta, Şoray’ın duygusal yolculuğunu, korkularını ve sevinçlerini samimi bir biçimde yansıttığını ifade etti.

Türkan Şoray ve Bircan Usallı Silan'ın bu projede birlikte çalışması, okuyuculara hem ilham verecek hem de Türk sinemasının derinliklerine dair önemli bir bakış açısı sunacak.

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Vesikalı Yarim" ve "Acı Hayat"ın arasında olduğu 222 filmde rol alan ve Türk sinemasının "sultanı" olarak gösterilen Türkan Şoray'ın hayatı kaleme alındı. Gazeteci yazar Bircan Usallı Silan'ın yazdığı "Türkan ve Hayat" adlı kitap, Şişli'de bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı.

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Vesikalı Yarim" ve "Acı Hayat"ın arasında olduğu 222 filmde rol alan ve Türk sinemasının "sultanı" olarak gösterilen Türkan Şoray'ın hayatı kaleme alındı. Gazeteci yazar Bircan Usallı Silan'ın yazdığı "Türkan ve Hayat" adlı kitap, Şişli'de bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı.