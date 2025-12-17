DOLAR
Türkan Şoray, 'İyilik Korosu' ile Mersin'de Sahne Aldı

Türkan Şoray, Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu ile Mersin'de konser verdi; turne kapsamında 2 köy okuluna müzik odası kazandırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:46
Kanun virtüözü Ahmet Baran’ın şefliğini yaptığı ‘İyilik Korosu’, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın katılımıyla Mersin’de konser verdi.

Konser ve sahne

Farklı meslek gruplarından gönüllülerin oluşturduğu koro, ‘İyiliğin Sultanı Turnesi’ kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde sahne aldı. Gecede, Türkan Şoray’ın rol aldığı unutulmaz filmlerden kesitler izleyiciyle buluşurken, koro çeşitli eserler seslendirdi.

Konser öncesinde sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Türkan Şoray, Mersin’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyum. Mersin’e yıllar önce gelmiştim. O kadar güzel bir sevgiyle karşılanmıştım ki, o zamandan beri tekrar gelmek hep aklımdaydı. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri" dedi.

Turne hedefleri ve katkı projeleri

Konser sırasında konuşan Ahmet Baran ise İyilik Korosu’nun bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını belirterek, turne kapsamında elde edilecek katkılarla 2 köy okuluna müzik odası kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yoğun ilgi gören konsere Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ile protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. ‘İyiliğin Sultanı Turnesi’ Ankara ve İstanbul’da da sahnelenecek olup, turnenin sosyal sorumluluk projeleriyle tamamlanması planlanıyor.

