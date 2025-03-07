Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 Yıl Sonra 'Vesikalı Yarim' İçin Buluştu

Yeşilçam’ın Unutulmaz İsimleri Yeniden Buluştu

Türkan Şoray ve İzzet Günay, uzun yıllar sonra 1968 yapımı 'Vesikalı Yarim' filmi için Atlas 1948 Sineması’nda bir araya geldi. Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği bu efsane yapım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen 'Bağımsız Hikayeler' başlıklı seçki kapsamında izleyicilere sunuldu.

Engelleri Aşan Bir Sevgi Hikayesi

Gösterimde, usta oyuncular Türkan Şoray ve İzzet Günay, film boyunca dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinlikte konuşma yapan Türkan Şoray, “Bugün burada, geçmişte birçok anımın olduğu Atlas Sineması’nda bulunmak çok güzel. Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu filmle, kadınların hikayelerine dikkati bir kez daha çekiyoruz.” ifadelerini kullandı. Şoray, filmdeki Sabiha karakterinin toplumsal dışlanma ve imkansız bir aşkla yüzleştiğini belirtti ve 'Vesikalı Yarim' filminin Türk sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şoray, ayrıca filmle özdeşleşen ve Şükran Ay tarafından yorumlanan 'Kalbimi Kıra Kıra' şarkısının da filme özel yazıldığını ve sonrasında büyük bir hit haline dönüştüğünü açıkladı.

Duygusal Anlar ve Teşekkürler

Filmde 'Halil' karakterini canlandıran 90 yaşındaki İzzet Günay ise, “Sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Vesikalı Yarim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri.” diyerek duygularını ifade etti. Günay, “Film için ilk görüşmeye gittiğimde Lütfi abi bana siyah kaplı bir defter uzattı. Bu, hayatımda aldığım ilk bitmiş senaryoydu.” sözleriyle anılarını paylaştı.

Bağımsız Hikayeler Seçkisi Devam Ediyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen 'Bağımsız Hikayeler' seçkisi devam etmekte. Bugün 'Sultan' ve 'Salkım Hanım’ın Taneleri' filmleri gösterilecek. 9 Mart’ta ise 'Kar ve Ayı', 'Zuhal' ve 'İntikam Meleği-Kadın Hamlet' filmleri izleyicilerle buluşacak. Gösterimlerin ardından, film ekiplerinin katıldığı söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi. Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay (solda) dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Bağımsız Hikayeler" başlıklı seçki kapsamında gösterildi. Gösterime katılarak, filmi seyirciyle izleyen usta oyuncular Türkan Şoray ile İzzet Günay (solda) dakikalarca ayakta alkışlandı.