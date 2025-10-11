Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Türkiye saatleri 2016'dan beri kalıcı yaz saatinde; 27 Ekim 2025'te saatler geri alınmayacak. Avrupa kaynaklı otomatik saat güncellemelerine dikkat edin.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:33
Akşamların erken kararması ve sabah uyanışındaki zorluklarla birlikte her yıl tekrarlanan soru yine gündemde: "Bu sene saatleri geri alacak mıyız?" Avrupa'da kış saati uygulamasına geçildiği dönemlerde, otomatik saat algılama günleri vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Kış Saati Tartışması Yeniden Alevlendi

26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece Avrupa'da saatlerin bir saat geri alınacağı dönemde, Türkiye'deki milyonlarca kişi bu değişikliğin günlük hayatlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Erken kararmalar, çalışanlar ve öğrenciler için gün ışığından daha az faydalanma endişesini artırırken, beklentilerle alınan kararlar arasında farklar yaşanabiliyor.

2016 Kararı ve 2025 Durumu

Vatandaşların merakla araştırdığı "Türkiye'de saatler geri alınacak mı?" sorusunun cevabı geçmişte verildi. Türkiye, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Kararnamede yer alan ifade şu şekildedir: "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır". Bu karar ayrıca "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresini yürürlükten kaldırdı.

Dolayısıyla, 2016'dan bu yana Türkiye'de saatler geri alınmadı ve 2025 yılında da saatler geri alınmayacak. Türkiye, GMT+3 zaman dilimini yıl boyunca sabit olarak kullanmaya devam edecek.

Otomatik Saatler ve Avrupa ile Saat Farkına Dikkat

Avrupa'daki sunuculara göre kendini güncelleyebilen cihazlar, kıtada kış saatine geçildiğinde otomatik olarak saatini bir saat geri alabilir. Bu nedenle, 27 Ekim 2025 sabahı uyandığınızda telefonunuzun veya bilgisayarınızın saatini kontrol etmeniz, olası gecikmelerin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için önem taşıyor.

Sonuç olarak, kamuoyundaki kafa karışıklığı büyük ölçüde resmi kararlarla açıklığa kavuşmuş durumda: Türkiye'de kış saati uygulamasına geri dönülmeyecek, ancak Avrupa kaynaklı otomatik saat güncellemeleri günlük hayatta dikkat gerektirebilir.

