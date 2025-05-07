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Türkiye, AB Temsilciliği'nde 'Avrupa'yı Düşünmek' Sergisi Açtı

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde, 'Avrupa'yı Düşünmek' sergisi açıldı ve Belçikalı sanatçıların eserleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:22
Türkiye, AB Temsilciliği'nde 'Avrupa'yı Düşünmek' Sergisi Açtı

Türkiye'nin AB Temsilciliği'nde 'Avrupa'yı Düşünmek' Sergisi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)' isimli serginin açılış resepsiyonunu gerçekleştirdi. Resepsiyona, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Günü Kutlaması

Büyükelçi Kaymakcı, serginin 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Açılış konuşmasında, "Bu yıl Avrupa Günü'nü farklı bir şekilde kutlama fikrimiz vardı. Dedik ki, Avrupa'yı, Avrupa'nın ne olduğunu ve Avrupa'nın ne anlama geldiğini düşünelim," ifadelerini kullandı.

Sanatçıların Gözünden Avrupa

Kaymakcı, Avrupa'nın anlamını sanatçıların perspektifinden görmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Birçoğumuz AB ile ilişkili işlerde çalışıyoruz. Ancak AB'nin sadece mevzuattan ibaret olmadığını da unutuyoruz. AB, politikalarla ve günlük yaşantımızla da alakalı," dedi.

Belçikalı Sanatçılar Sergide

Sergide Belçikalı 8 sanatçının eserleri yer aldı. Eser sahipleri arasında Melissa Pinon, Helene Picard, Stefan Tulepo, Herve Georges Ic, Caspar Pixel Square, Laurent Suchy, Stephane Arcas ve Yves Gobart davetlilere tanıtıldı. Kaymakcı'nın konuşmasının ardından, sanatçılar eserleri hakkında bilgi verdi.

Sergi Ay Sonuna Kadar Ziyarete Açık

'Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)' isimli sergi, ay sonuna kadar Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından "Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)" isimli serginin açılış resepsiyonu düzenlendi. Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından "Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)" isimli serginin açılış resepsiyonu düzenlendi. Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

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