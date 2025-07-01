Türkiye-AB Ticaret Diyaloğu: Vize Süreçleri Hızlanıyor

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, AB ile vize serbestisi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Vize Süreçlerinin Hızlandırılması

Bolat, vize süreçlerinin hızlandırılacağını ve yeni bir eşik sisteminin devreye alınacağını ifade ederek, bu çalışmaların hızla hayata geçirileceğini duyurdu. AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürütülen çalışmaların sonuç vermesini bekleyen Bolat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize serbestisinin en kısa sürede uygulanmasını arzuladıklarını vurguladı.

Toplantının Yansımaları

Toplantıda Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandırıldığına dikkat çeken Bolat, gelecekteki işbirlikleri için ortak değer zincirlerinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Küresel tedarik zincirleri üzerinde durarak, Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir ortak konumunda olduğunu ifade eden Bolat, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinerek, 30 yıl önceki kurallarla 2025 ticaretinin yönetilemeyeceğini belirtmiştir.

Vize Serbestisi ve Gümrük Birliği

Bolat, vize serbestisi kapsamında iş insanları ve taşımacılar için kolaylaştırılmış başvuru süreçlerinin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, karşılıklı ticarette taşımacıların AB sınırlarında karşılaştığı engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

AB ile İlişkilerin Geleceği

Toplantının sonunda, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ise Türkiye-AB ticaret ilişkilerinin güçlenmesinin cesaret verici olduğunu dile getirdi. Gümrük Birliği Anlaşması'nın taraflar için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirten Sefcovic, bu yıl Türkiye-AB ikili ticaret hacminin 210 milyar avroya ulaşması beklenmektedir.

Bu gelişmeler, her iki tarafın gelecekteki işbirliklerini derinleştirmesinin önünü açacak ve ekonomik ortaklığın daha güçlü bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyacaktır.

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in (sağda) katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda) ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in (sağda) katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.