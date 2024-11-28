Türkiye-Afrika Ortaklığı Toplantısı Kahire'de Gerçekleşti

Kahire'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, diplomatik temsilciler nezdinde düzenlediği Türkiye-Afrika ortaklığı toplantısıyla önemli bir adım attı. Toplantıda, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Mısır'da bulunan Afrika ülkeleri büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İhab Avad, Afrika Birliği'nin Arap Birliği nezdindeki daimi temsilcisi Nadir Fetih el-Alim ve Kamerun Büyükelçisi Dr. Mohamadou Labarang gibi önemli isimler toplantıya katıldı.

Salih Mutlu Şen, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkardığını ve bu rakamın yakında 50'ye ulaşacağını müjdeledi. Şen, Türkiye'nin Mısır'a yaptığı yatırımların önemli bir bölümünü vurgularken, "Afrika'daki Türk yatırımlarının yarısından fazlası Mısır'a yöneliktir. Türkiye’nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Mısır'dır," dedi.

Büyükelçi Şen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Afrika'ya yapılan 2,5 milyar dolar değerindeki kalkınma yardımına da dikkat çekti ve Türk ile Mısırlı müteahhitlik şirketleri için Afrika’da geniş işbirliği olanakları olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Avad ise, Afrika'nın genç nüfusunun potansiyeline vurgu yaparak Türkiye'nin yaptığı insana yatırımın önemini dile getirdi.

Toplantı sırasında, Türkiye-Afrika ortaklığının "benzersiz" olduğunu ifade eden Avad, Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarının bu yıl iki kez bir araya gelerek işbirliği konularını görüştüğünü belirtti.

Afrika Birliği'nin Arap Birliği nezdindeki temsilcisi Nadir Fetih el-Alim, Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki işbirliğinin çok yönlü olduğunu söyleyerek, 2-3 Kasım'da düzenlenecek olan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın barış, güvenlik, istikrar, bilişim, ticaret ve yatırımlar alanındaki ilerlemeleri ortaya koyacağını ifade etti.

Kamerun Büyükelçisi Labarang, Türkiye'nin Afrika arasındaki ekonomik ve insani yatırımlarının büyüklüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin “Afrikalı kardeşleri arasında bulunduğunu” vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin, diplomatik temsilciler nezdinde düzenlediği Türkiye-Afrika ortaklığı toplantısında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşüldü.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin, diplomatik temsilciler nezdinde düzenlediği Türkiye-Afrika ortaklığı toplantısında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşüldü.