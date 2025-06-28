Türkiye, Antarktika'da Aktif Rol Oynamaya Hazırlanıyor

Türkiye, Antarktika'da Daha Aktif Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Antarktika Antlaşmaları Sistemi'nde danışman ülke statüsü elde etmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) vesilesiyle Milano'da bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda Antarktika Antlaşması Danışman Ülkeleri'nin heyet başkanlarına ilişkin bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda 28 ülke temsilcisiyle bir araya gelen Kacır, Türkiye’nin Antarktika’ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. "Şimdiye dek edinilen bilimsel uzmanlık, diplomatik birikim ve kurumsal olgunluk temelinde Türkiye, Antarktika Antlaşması kapsamında danışman ülke statüsü başvurusunu yapmaya hazırlanıyor," dedi.

Antarktika'nın Geleceği ve Türkiye’nin Vizyonu

Bakan Kacır, Antarktika'nın insanlığın geleceği açısından taşıdığı öneme değinerek, "Antarktika, beyaz kıta, insanlığın geleceği için çok büyük bir kıymet taşıyor. Bilimsel araştırmalar ve stratejik çalışmalar açısından oldukça önemlidir," ifadelerini kullandı.

2017 yılından itibaren Türk bilim insanlarının Antarktika'ya düzenlemiş olduğu seferlerden bahseden Kacır,"200'den fazla bilim insanımız 150'den fazla bilimsel araştırma projesine imza attı," diye ekledi. Ayrıca, lise öğrencilerini de seferlere dahil ederek onların araştırma vizyonunu geliştirdiklerini vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Bakan Kacır, Türkiye’nin Antarktika hedefleri arasında "diğer ülkelerle ortak çalışmalar yapmayı" öncelikli hale getirdiklerini belirtti. 13 ülkeden bilim insanları ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek için mutabakat zabıtları imzaladıklarını ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin kutup vizyonunu anlatmak ve uluslararası işbirliklerini ileriye taşımak amacıyla düzenlenen resepsiyonun önemine de değindi.

Bilim Üssü Kurma Hedefi

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Antarktika'da bir Türk bilim üssü kurma hedefinde olduğunu belirtti. Bu üste hem Türk hem de diğer ülke bilim insanlarının önemle iklim değişikliği konularında araştırmalar yapabileceğini belirtti.

Kacır, "Türkiye’nin bilimsel araştırma vizyonu, sınırların ötesine taşınmaktadır" diyerek, ülkenin uzay ve kutup çalışmalarıyla küresel düzeyde etki yaratacağına dikkat çekti.

Sonuç olarak, Kacır, Türkiye’nin Antarktika başlıklı bilimsel çalışmalarda lider konumda olduğunu ve danışman ülke statüsüne geçişlerinin önündeki en büyük engellerden birinin bu konumdan kaynaklandığını ifade etti. TÜBİTAK çatısı altında yürütülecek kutup araştırmaları ile Türkiye'nin bu alandaki gücünü artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), İİtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) için bulunduğu Milano'da, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda Antarktika Anlaşması Danışman Ülkeleri'nin heyet başkanlarına yönelik resepsiyon verdi. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğrafta), İİtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Anlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) için bulunduğu Milano'da, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda Antarktika Anlaşması Danışman Ülkeleri'nin heyet başkanlarına yönelik resepsiyon verdi. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.