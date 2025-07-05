Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Tuzla'da Coşkuyla Tamamlandı

Tuzla'da Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Heyecanı

Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası başarılı bir şekilde sona erdi. Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi, Ayak Tenisi Platformu ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Tuzla'daki İz Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti.

Final Karşılaşmaları Tuzla Sahilinde

Final karşılaşmaları ise Tuzla sahilinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapıldı. Bu heyecan dolu final etabında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kütahya, Kastamonu ve Osmaniye takımları kıyasıya mücadele etti. Yarı finalde Kastamonu, Osmaniye'yi geçerken, Kütahya Ecofirm takımı da KKTC-1'i iki sette de yenerek finale yükselmeyi başardı.

Kütahya Ecofirm Şampiyonlukta Zirveye Çıktı

Finalde Kütahya Ecofirm ve Kastamonu takımları karşı karşıya geldi. Kütahya Ecofirm bu zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk kupasını kazanmayı başardı.

Ödüller ve Kutlamalar

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, Ayak Tenisi Platformu Başkanı Mustafa Sunkur, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu ve FIFTA Başkanı Şevket Sungur ile Tuzla Kulüpler Birliği Başkanı Veysel Ateş ve Genel Sekreter Adem Ateş tarafından verildi.

Teşekkürler ve Başarılar

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, şampiyona sonunda tüm takımları tebrik ederek, "Hava şartları zorlu olsa da ortaya koyulan mücadele takdire şayandı. Katkı sunan tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan ise, "Üç gün süren bu güzel turnuvada özel anlara tanıklık ettik. Final etabı bir spor şölenine dönüştü. Başta Ayak Tenisi Platformu olmak üzere tüm takımlara teşekkür ederim. Kütahya Ecofirm'e Fransa'da başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu organizasyon, Türkiye'de bir okul spor kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ilk ulusal ayak tenisi şampiyonası olma özelliğini taşıyor. Şampiyon Kütahya Ecofirm, Fransa'nın Le Havre kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.