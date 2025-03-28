Türkiye-Azerbaycan İş Adamları Birliği'nden Bakü'de Anlamlı İftar Programı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın ev sahipliğindeki organizasyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Asker, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Yaşat Fonu Başkanı Elvin Hüseynov, milletvekilleri, iş insanları, şehit aileleri ve diğer davetliler katıldı.

Programın başında, şehitler için bir saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi Akgün, konuşmasında İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" sözüne atıfta bulunarak, bu ilkenin yalnızca sözde kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Akgün, iş insanlarının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki rolünü vurgulayarak, "Yıllık yaklaşık 7 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Cumhurbaşkanlarımızın hedefi bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak. Kardeşlerarası ticaret köprülerini ne kadar genişletirsek, birliğimizi ve zenginliğimizi o kadar artırırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda birlikte hareket ettiğini kaydeden Akgün, "Dünyada çalkantılı dönemlerden geçerken, ayakta kalmanın ve kalkınmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." dedi.

Akgün ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin diğer Türk devletlerine de yansıdığını belirterek, "Türk dünyası, enerjiden yatırımlara, ticaretten üretime kadar her alanda ilişkilerini derinleştirmeli. 21. yüzyılda Türk dünyasının ortak geleceği, işbirliklerini güçlendirmekten geçiyor," diye ekledi.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, 30 yıldan fazla süredir Azerbaycan'da çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğunu ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini anlatarak, "Zor günler geçiren Azerbaycan'ın geçen süreçte kaydettiği büyük gelişime tanık oldum. Artık güçlü bir ekonomisi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bir Azerbaycan var." şeklinde konuştu.

Büyükfırat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Yaşat Fonu Başkanı Hüseynov, şehit ailelerine yönelik desteklerinden dolayı TÜİB ve Büyükfırat’a teşekkür ederek, devletin bu ailelere verdiği önemi vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından iftar programı düzenlendi.