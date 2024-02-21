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Türkiye Azerbaycan Üniversite projesine dair Azerbaycan'dan açıklama

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi projesinin, iki kardeş ülkenin birliğinin bir göstergesi olmanın ötesinde, Türk dünyasının ortaklığına ve değerlerine katkı sağlayan çok kıymetli bir girişim olduğunu ifade eden Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı Danışmanı Nicat Memmedli, "Bu projeye hem Türkiye hem de Azerbaycan çok büyük umutlar bağlıyor." diye konuştu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:29
Türkiye Azerbaycan Üniversite projesine dair Azerbaycan'dan açıklama

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasına yönelik mutabakat zaptının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törende imzalandığını hatırlatan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı Müşaviri Memmedli, bu üniversite hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memmedli, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev’in ortak kararıyla hayata geçirildiğini belirtti. "Bu üniversite klasik üniversitelerden farklı olacak. Burada, Türkiye ve Azerbaycan'dan farklı üniversitelerin ortak eğitim programı hayata geçirilecek. Bu özel bir model olacak." dedi.

Memmedli, üniversitenin bu yıl açılacağını ve yeni öğretim yılında öğrenci kaydına başlayacağını söyledi. "Bu üniversite sadece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin sembolü olarak ortaya çıkan proje değil, Türk dünyasının birliğine ve ortak değerlerine yönelik çok önemli projedir. Bu projeden hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın büyük beklentileri var." dedi.

Memmedli, üniversitenin Bakü’de açılacağını belirtti ve finansman ve yönetim konusunda da Azerbaycan’ın sorumluluk alacağını ifade etti. Memmedli, üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verileceğini aktardı.

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