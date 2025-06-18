Türkiye Belediyeler Birliği'nde Sismik Güçlendirme Semineri Gerçekleştirildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nde Sismik Güçlendirme Semineri

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında Sismik Güçlendirme Semineri düzenledi. Bu önemli seminere, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcileri de katıldı.

JICA Temsilcisinden Kritik Mesaj

Seminerde, JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke, Türkiye'nin depreme eğilimli bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayarak, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Daisuke, toplumun depreme daha hazırlıklı olabilmesi için iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

MEB Projeleri Hakkında Bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Başkanı İsmail Yıldırım, İzmir Bayındır Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'nda yürütülen sismik güçlendirme projesinin tamamlandığını açıkladı. Çalışmalara 15 Temmuz tarihinde başlanacak.

Uzman Sunumları ve Tartışmalar

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da seminerde bir konuşma gerçekleştirerek projenin önemine değindi. Sismik Güçlendirme Semineri, alanında uzman kişilerin sunumları ve konuya ilişkin tartışmalar ile devam etti.

Projenin Hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin katılımıyla yürütülen bu proje, sismik güçlendirme, afet atık yönetimi ve yenilikçi yeniden inşa başlıklarını içermektedir. Hedef, belediyeler ve ilgili kurumların afetlere karşı kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır. Projenin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB), "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında "Sismik Güçlendirme Semineri" Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığında gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB), "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında "Sismik Güçlendirme Semineri" Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığında gerçekleştirildi.