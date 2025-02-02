Türkiye Buz Pateni Milli Takımı Çıldır Gölü'nde Muhteşem Gösteri Düzenledi

Türkiye Artistik Buz Pateni Sporcuları Çıldır Gölü'nde Gösteri Yaptı

Çıldır Gölü'nde Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları, Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, bir gösteri gerçekleştirerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bu etkinlik, Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) koordinesiyle düzenlendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ile Ardahan il sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü üzerinde performans sergileyerek dikkat çekti. Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde, mini iş araçları kullanılarak buzun üzerindeki karlar temizlenerek uygun bir zemin hazırlandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç'in buz üzerinde yaptığı artistik gösterilere büyük ilgi gösterdi. Kars Valisi Ziya Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden biri, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz" dedi.

Vali Polat, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şampiyonlarımız yüzlerce vatandaşın önünde paten yaptılar, vatandaşlarımız da böyle etkinlikler bekliyor" şeklinde konuştu.

Yağmur Derin Kevinç, etkinliği çok keyifli bulduğunu ifade ederek, "Unutulmaz bir an yaşadık" dedi. Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü, turizm açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Vali Polat, burada bir festival düzenleme planlarının olduğunu da açıkladı. Ayrıca, atlı kızak gezintileri ve curling gibi aktivitelerin de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.