Türkiye-Çin Dostluğunun Sembolü: 10 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, 10 bin fidan Arnavutköy Orman Sahası'nda toprakla buluştu. Etkinliğe Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından önemli katılımcılar ağırlandı.

Yeşil Kalkınma ve Dostluk Mesajı

Programda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye ve Çin arasında yalnızca diplomatik ilişkilerde değil, aynı zamanda yeşil kalkınma alanında da işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Wei, "Ülkelerimiz arasındaki pratik işbirliğinin yeşil kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında birçok projeyi kapsadığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çin ve Türkiye arasında daha üst düzey bir işbirliğini dört gözle bekliyorum," dedi.

Fidan Dikimi İçin Özel Bir Alan

Fidanların dikildiği bölgenin stratejik önemine de dikkat çeken Wei, "Bugün dikim yaptığımız yer havalimanına çok yakın; bu nedenle havacılık sektörünün fosil yakıt tüketimine karşı bir şeyler yapabiliyor olmamız çok değerli," şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik Hedefleri

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Başkan Vekili Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kamu yararına gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemine değindi. Çiftçi, "Bu alan havalimanına çok yakın olduğu için burada ağaç dikerek emisyonları nötrleştirmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dostluk ve Dayanışma Mesajları

Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, böyle bir ağaçlandırma faaliyeti yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; Çin Hubei Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Ganimet Khasia da ilişkilerin dostluk ve çevreci faaliyetlerle anılması temennisinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların fidanların nasıl dikileceği hakkında bilgilendirilmesi ve fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından katılımcılarla düzenlenen etkinlikte, 10 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong (ortada) da katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından katılımcılarla düzenlenen etkinlikte, 10 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong (ortada) da katıldı.