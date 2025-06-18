Türkiye-Çin İlişkileri: SETA Panelinde Yeni Ufuklar

SETA'da Türkiye-Çin İlişkileri Üzerine Panel Düzenlendi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da "Türkiye-Çin İlişkileri: Yeni Ufuklar" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gou Haibo açılış konuşmaları yaptı.

İlişkilerin Tarihi ve Ticaret Açıkları

Panelde, Ekinci Türkiye-Çin ilişkilerinin "köklü bir tarihe, güçlü kültürel ve insani bağlara" sahip olduğunu belirterek, "Bugün Çin ile ilişkilerimiz Türkiye'nin dış politikasının en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır." dedi. Ülkeler arasındaki üst düzey ziyaretlerin önemine değinen Ekinci, bu ziyaretlerin karşılıklı anlayışı geliştirdiğini ve siyasi güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Bununla birlikte, Çin'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Ekinci, ticaret açığının giderilmesi için daha dengeli ekonomik ilişkilerin kurulması gerektiğini kaydetti. Ekinci, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artmasının memnuniyet verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Yatırım Fırsatları ve Uçuş Artışları

Ekinci, Türkiye'nin coğrafi konumu ve AB ile ilişkilerinin, Çinli yatırımcılar için benzersiz bir fırsat sunduğunu ifade ederken, Orta Koridor ve Kuşak ve Yol girişimlerinin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma vizyonunun en önemli bileşenleri arasında yer aldığını belirtti.

Ayrıca, iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılmasının da Türkiye-Çin ilişkilerini güçlendireceğine inandığını aktaran Ekinci, Türk vatandaşlarının Çin’de vize muafiyetinden yararlanmasının ilişkileri pekiştireceğini vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve Krizler

Ekinci, Türkiye ve Çin'in mevcut uluslararası krizlerde daha yakın bir koordinasyon halinde olması gerektiğini belirterek, bunun her iki ülkenin de yararına olacağını kaydetti. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerde benzer görüşlere sahip olduklarını dile getirdi.

Stratejik İlişkilerin Önemi

Büyükelçi Ciang, ikili ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının %65 arttığını ifade etti. Tüm alanlarda sağlanan olumlu ilerlemelere değinen Ciang, ilişkilerin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, tek taraflı eylemlerin uluslararası düzene zarar verdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde kurumsallaştığını belirterek, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ikili ilişkileri ve bölgesel istikrarı geliştirmede yeni potansiyeller sunduğunu ifade etti.

Kültürel İşbirliği ve Değişim

Gou, Türkiye ile Çin'in bölgesel meselelerde ortak tutumlar sergilediğini ve diyaloğu savunduğunu belirtti. İki ülkenin Filistin konusundaki iki devletli çözüm anlayışını desteklediğini vurguladı. Ayrıca, kültürel etkileşimlerin artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Türkiye-Çin İlişkileri: Yeni Ufuklar" paneli Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, panelin açılış konuşmasını yaptı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Türkiye-Çin İlişkileri: Yeni Ufuklar" paneli Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, panelin açılış konuşmasını yaptı.