Türkiye-Çin Medya Forumu'nda Stratejik Ortaklık Konuşuldu

Türkiye-Çin Medya Forumu’nda Stratejik Ortaklık Oturumu Gerçekleştirildi

Türkiye-Çin Medya Forumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlendi. Forumda, "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturumda, medyada stratejik işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Oturumu Prof. Dr. Fırat Purtaş Yönetti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Şou Huişıng, Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng Madelyn Song ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İletişim Dairesi Başkanı Vasfiye Gökçe İnce gibi önemli isimler katıldı.

Stratejik Ortaklığın Önemi Vurgulandı

Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Şou, Türk akademisyenlerin ve öğrencilerin Çin'e olan ilgisinin arttığını belirtti. Dünyanın kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Şou, iki ülke arasındaki ortaklığın önemini vurguladı. “Yeni bir iletişim düzenine ihtiyaç var” diyen Şou, "anlatılarla köprüler oluşturulması" gerektiğinin altını çizdi.

Medyanın Rolü ve Türkiye'nin Dizi İhracatı

Oturuma katılan Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng, Türk kültürünün yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi. Türkiye'nin uzun metrajlı dizileriyle dünyada önemli bir üne sahip olduğunu ve ABD’den sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olduğunu ifade etti. Çin dizilerinin de farklı ülkelerdeki popülaritesine dikkat çeken Mıng, iki ülkenin kültürel ihracat alanındaki benzer tecrübelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.