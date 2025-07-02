DOLAR
39,79 0,11%
EURO
46,93 0,29%
ALTIN
4.276,07 0,01%
BITCOIN
4.284.311,38 -1,68%

Türkiye-Çin Medya Forumu'nda Stratejik Ortaklık Konuşuldu

Türkiye-Çin Medya Forumu'nda, medyada stratejik iş birliği fırsatları ve yeni iletişim mimarileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:09
Türkiye-Çin Medya Forumu'nda Stratejik Ortaklık Konuşuldu

Türkiye-Çin Medya Forumu’nda Stratejik Ortaklık Oturumu Gerçekleştirildi

Türkiye-Çin Medya Forumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlendi. Forumda, "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturumda, medyada stratejik işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Oturumu Prof. Dr. Fırat Purtaş Yönetti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Şou Huişıng, Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng Madelyn Song ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İletişim Dairesi Başkanı Vasfiye Gökçe İnce gibi önemli isimler katıldı.

Stratejik Ortaklığın Önemi Vurgulandı

Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Şou, Türk akademisyenlerin ve öğrencilerin Çin'e olan ilgisinin arttığını belirtti. Dünyanın kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Şou, iki ülke arasındaki ortaklığın önemini vurguladı. “Yeni bir iletişim düzenine ihtiyaç var” diyen Şou, "anlatılarla köprüler oluşturulması" gerektiğinin altını çizdi.

Medyanın Rolü ve Türkiye'nin Dizi İhracatı

Oturuma katılan Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng, Türk kültürünün yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi. Türkiye'nin uzun metrajlı dizileriyle dünyada önemli bir üne sahip olduğunu ve ABD’den sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olduğunu ifade etti. Çin dizilerinin de farklı ülkelerdeki popülaritesine dikkat çeken Mıng, iki ülkenin kültürel ihracat alanındaki benzer tecrübelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Tır Çarpmış Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
3
Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi
4
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü
5
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!