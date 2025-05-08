Türkiye, Coğrafi İşaretlerde İkinci Sırada: 1,5 Milyar Dolar İhracat Potansiyeli

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Aydın'da gerçekleştirilen bir toplantıda Türkiye'nin coğrafi işaret alanındaki başarısını duyurdu. Gönüllü, ülkemizin 1700 coğrafi işaretle Çin'den sonra en fazla tescilli coğrafi işarete sahip ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin ihracatının yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen toplantı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirildi. Proje, AB tescilli Aydın memecik zeytinyağının ticarileştirilmesi ve piyasa değerinin artırılması amacı taşımaktadır.

Gönüllü, Türkiye'nin coğrafi işaretlerini küresel birer marka haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, “Coğrafi işaret tescili ile eşsiz miraslarımızı koruma altına alırken, dünya pazarlarında tanıtımının önünü açıyoruz.” dedi. Ayrıca, Memecik ve Edremit zeytinyağlarının yerel ekonomiye katkısına dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı, "Projemizin ilk katmanı olarak bu zeytinyağlarını seçtik. İkinci aşamada ise Malatya kayısısı ve Giresun tombul fındığının tescilini güçlendirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. Böylece markalaşma ve ticarileşme süreçlerinin hızlanacağını ifade etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammet Zeki Durak, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında coğrafi işaretli ürünlerin arzulanan düzeyde olmadığını belirterek, Aydın memecik ve Edremit zeytinyağlarının uluslararası pazarlarda ülkeye katma değer sağlayacağını vurguladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise atılacak her adımın Aydın'ın üretim gücünü ve kültürel zenginliğini görünür kılacağını ifade ederek, Memecik zeytinyağının eşsiz bir değer olduğunu vurguladı.

Aydın Ticaret Borsasında, Türk Patent ve Marka Kurumunca yürütülen "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" kapsamında, AB tescilli Aydın memecik zeytinyağının ticarileştirilmesi ve piyasa değerinin artırılması konulu toplantı düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsasında, Türk Patent ve Marka Kurumunca yürütülen "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" kapsamında, AB tescilli Aydın memecik zeytinyağının ticarileştirilmesi ve piyasa değerinin artırılması konulu toplantı düzenlendi.