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Türkiye'de 154 Mağarada 30 Memeli Türü ve Endemik Canlılar Keşfedildi

Son 15 yılda yapılan araştırmalarla, Türkiye'deki 154 mağarada 30 memeli türü ve çeşitli endemik canlılar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:58
Türkiye'de 154 Mağarada 30 Memeli Türü ve Endemik Canlılar Keşfedildi

154 Mağarada Önemli Keşifler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, Türkiye'de tescillenen 154 mağarada nesli tehlike altında bulunan 30 memeli türü ile endemik canlılar keşfedildi.

Mağaraların Koruma Statüsü

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, koruma altına alınmamış ve özellikleri pek bilinmeyen mağaraların "tabiat varlığı" olarak tescil edilmesi için çeşitli projeler yürütüyor. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca, 180 mağaranın jeolojik ve ekolojik özellikleri detaylı bir şekilde incelendi.

Önemli Bilgiler Elde Edildi

Mağara çalışmaları sayesinde, mağaraların oluşum süreçlerinden yer altı su kaynaklarına, biyoçeşitliliğinden iklim değişikliği etkilerine kadar pek çok bilgiye ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda, Ankara'daki Tulumtaş, Kastamonu'daki Eşekçukuru, Konya'daki Suçıktı ve Diyarbakır'daki Bozoba gibi mağaralar tabiat varlığı olarak koruma altına alındı.

Yüksek Biyoçeşitlilik

Araştırmalar sonucu, mağaralarda 20 farklı yarasa türü, 4 kemirgen türü ve 6 etçil memeli türü tespit edildi. Özellikle tespit edilen yarasa türlerinin tamamının Habitat Direktifi ve Bern Sözleşmesi kapsamında korunması gerekmektedir. Bu türlerden 10'unun ise Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında olduğu bildirildi.

Yüksek Koruma Statüsüne Sahip Türler

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. H. Abdullah Uçan, mağaralarda gerçekleştirilen araştırmaların jeolojik ve ekolojik özellikleri açığa çıkarmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Uçan, bazı mağaralarda ilk kez kaydedilen su samuru gibi indikator türlerini ve mağaraları kullanan gelincik, tilki, çakal gibi memelileri de vurguladı. Ek olarak, bazı mağaralarda 3 farklı semender türünün yüksek koruma statüsüne sahip olduğunun altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, tabiat varlığı olarak tescillenen 154 mağarada, aralarında nesli tehlike altında bulunan 30 memeli türü ve endemik canlıların da bulunduğu çeşitli türler keşfedildi..

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