Türkiye'de Çocukların Dijital Oyun Alışkanlıkları

Türkiye'de Çocukların İnternet Kullanımı ve Dijital Oyun Oynama Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 6-15 yaş aralığındaki çocukların teknolojik kullanımlarını, özellikle internet ve dijital oyun ile ilgili alışkanlıklarını ortaya koyuyor.

İnternet Kullanım Oranı

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü interneti aktif olarak kullanmaktadır. Bunun yanı sıra, bu grubun yüzde 74'ü dijital oyun oynamaktadır.

Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları

Özellikle erkek çocukların yüzde 82,8'i dijital oyun oynamakta, kız çocuklarda bu oran yüzde 64,8 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, oyun oynama alışkanlıkları yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. 6-10 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 80,6'sı, kız çocukların ise yüzde 70,6'sı dijital oyun oynamaktadır; 11-15 yaş grubunda ise erkeklerde yüzde 85, kızlarda yüzde 58,7 oranları gözlemlenmiştir.

Dijital Oyun Süreleri

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 90,8'i bu aktiviteyi düzenli olarak yapmaktadır. Bu çocuklar arasında, hafta içi yüzde 25,6'sı ve hafta sonu yüzde 41,8'i günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla zaman harcamaktadır. Özel yaş gruplarında bu süre, 6-10 yaş kategorisinde yüzde 21,8, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 29,8 şeklindedir.

Oyun Süresi ve Sorumluluk Algısı

Çocuklarla yapılan görüşmelerde, onların oyun süreleri ve aileleriyle olan ilişkilerine dair düşünceleri de alınmıştır. Çocukların yüzde 46,3'ü ebeveynlerinin kendileri hakkında fazla oyun oynadığını düşündüklerini belirtmiştir. Ayrıca, yüzde 40,1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını, yüzde 35,6'sı bunun sorumluluklarını aksatmasına neden olduğunu ifade etmiştir.

Ekran Süresinin Etkileri

Çocukların teknolojik kullanımlarının günlük yaşamlarına etkilerine dair yapılan araştırmada, yüzde 34,4'ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduklarını bildirmiştir. Ayrıca, yüzde 33,3'ü daha az ders çalıştığını, yüzde 25,5'i ailesiyle daha az vakit geçirdiğini, yüzde 18,6'sı arkadaşlarıyla yüz yüze görüşme sıklığının azaldığını ve yüzde 17,2'si ise uyku sürelerinin kısaldığını ifade etmiştir.

Bu bulgular, Türkiye'deki çocukların dijital teknolojilere olan ilgisinin ve kullanım alışkanlıklarının düşündüğümüzden daha derin bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.