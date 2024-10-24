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Türkiye'de Çocukların İnternet Kullanım Oranı Artıyor

2024'de Türkiye'de çocukların internet kullanım oranı %91,3'e ulaştı. Erkek çocuklar %92,2, kız çocuklar ise %90,3 oranıyla hizmetten yararlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:29
Türkiye'de Çocukların İnternet Kullanım Oranı Artıyor

Türkiye'de Çocukların İnternet Kullanım Oranı Yüzde 91,3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), internet kullanımını konu alan "2024 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre Türkiye'de, 6-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 91,3'ü internete erişim sağlıyor.

İnternet Kullanımında Cinsiyet Farklılığı

Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 92,2, kız çocuklarında ise yüzde 90,3 olarak belirlendi. 2021 verileri ile karşılaştırıldığında, bu rakamların önceki yılda erkek çocuklar için yüzde 83,9 ve kız çocuklar için yüzde 81,5 olduğu görülüyor.

Düzenli İnternet Kullanımı

Çocukların yüzde 97,4'ü interneti düzenli kullanıyor; bu oran 2021'de yüzde 98,6 olarak kaydedilmişti. Düzenli internet kullanım sürelerine bakıldığında, çocukların yüzde 42,9'u hafta içi, yüzde 53,6'sı ise hafta sonu günde ortalama iki saat ve daha fazlasını internette geçiriyor.

Video İzleme En Popüler Aktivitelerden

Çocuklar için en popüler internet aktiviteleri arasında yüzde 83,9 ile video izleme, yüzde 75 ile ödev yapma veya çevrim içi derslere katılma, ve yüzde 72,7 ile oyun oynama yer alıyor. İnternet kullanımı açısından sosyal medya oranı ise yüzde 66,1 olarak belirlenmiş, bu oran erkek çocuklar için yüzde 68,1, kız çocuklar içinse yüzde 64'tür.

Cep Telefonu Kullanım Oranı Yüzde 76,1

Araştırmaya göre, çocukların yüzde 76,1'i cep telefonu veya akıllı telefon kullanıyor. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 66,3, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 86,2 olarak belirlendi. Düzenli cep telefonu kullanımı ise yüzde 98,2 olarak kaydedildi.

Telefon Kontrol Alışkanlıkları

Düzenli cep telefonunu kontrol eden çocukların yüzde 32,6'sı bunu en az geçirdiği 30 dakikada bir yapıyor. 6-10 yaş grubunda bu oran yüzde 19,6 iken, 11-15 yaş grubunda yüzde 42,8'e çıkmaktadır.

Ayrıca, çocukların yüzde 63,8'i bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat ya da oyun konsolu gibi teknolojik ürünlerden en az birine sahip olduğunu belirtiyor. Bu oranın erkek çocuklarda yüzde 66,9, kız çocuklarda ise yüzde 60,5 olduğu gözlemlenmiştir.

Bu araştırma ile Türkiye'deki çocuklarda bilişim ve internet teknolojilerinin kullanım alışkanlıklarının gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kullanımın artması, aileleri, eğitimcileri ve ilgili kuruluşları çocukların internet davranışlarını daha dikkatli bir şekilde izlemeye yöneltiyor.

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