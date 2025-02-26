Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi Kuruluyor: İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilerek Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulmasının yolunu açtı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:36
Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi Kuruluyor: İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

İklim Kanunu Teklifi TBMM Çevre Komisyonunda Kabul Edildi

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atarak ilk İklim Kanunu Teklifini TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul etti. Bu kanun teklifi, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülecek Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)'nin kurulmasını öngörüyor.

Emisyon Ticaret Sistemi'nin Detayları

Teklifin kabulü ile birlikte, ETS kapsamında ulusal tahsisat planı hazırlanacak ve sera gazı emisyon izinleri verilecek. İşletmelerin, sera gazı emisyon izni almak zorunda olduğu bu sistemde, tahsisat teslim yükümlülüğü detaylarla belirtilecek. İzin süresi boyunca değişiklikler söz konusu olduğunda İklim Değişikliği Başkanlığı, izinleri güncelleyerek yönetim sağlanacak.

Karbon Piyasası Kurulu Temsilcileri Belirlendi

Karbon Piyasası Kurulu, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile oluşturulacak. Kurul, ulusal tahsisat planını onaylayarak, ETS piyasasındaki ücretsiz tahsisatların dağılımı gibi önemli kararlara imza atacak. Kurul, toplantı kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alacak.

Görev ve Sorumluluklar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ETS piyasasına dair piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirleyecek. Piyasa işletmecisi, piyasalara ilişkin mali uzlaştırma işlemlerini yürütecek ve piyasa bozucu davranışları denetleyecek.

Karbon Piyasası Kurulu, piyasa şeffaflığını sağlamak amacıyla yıllık sera gazı emisyon verilerini ve tahsisat teslimat bilgilerini kamuoyu ile paylaşabilecektir. Bu çerçevede elektronik ortamda kayden izleme işlemleri de gündeme gelecek.

Türkiye, bu yeni sistemle iklim değişikliğiyle daha etkin bir mücadele yürütmeyi hedefliyor.

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