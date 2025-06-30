Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamaları, Türkiye'de sıcak yaz günlerinin yerini serin bir havaya bırakmak üzere olduğunu haber veriyor. Yaz sıcaklarının hâlâ etkisini sürdürdüğü ülkemizde, özellikle doğu ve karadeniz bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar, vatandaşları serinletecek.

Kuvvetli Sağanaklar Uyarısı

Bugün (30 Haziran 2025) ve yarın (1 Temmuz 2025) için yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde bu yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Sert Hava Değişimi

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında olacağını belirtiyor. İç kesimlerde sıcaklıklar normaller civarında kalırken, diğer bölgelerde kararlı bir şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar, yaz ortasında beklenmedik bir serinlemenin tadını çıkaracak. Öte yandan, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise kavurucu sıcaklamaya devam edecek.

12 İle Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle 12 il için alarm durumuna geçti. Bu illerde yaşayan vatandaşların 1 Temmuz Salı günü yer yer etkili olabilecek sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Uyarı yapılan iller arasında Marmara'nın batısı'ndaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Karadeniz'in iç kesimleri'ndeki Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Ordu ve Giresun yer alıyor.

Rüzgarın Etkisi

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif eseceği ancak Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısı'nda kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İl İl Hava Durumu