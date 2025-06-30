Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamaları, Türkiye'de sıcak yaz günlerinin yerini serin bir havaya bırakmak üzere olduğunu haber veriyor. Yaz sıcaklarının hâlâ etkisini sürdürdüğü ülkemizde, özellikle doğu ve karadeniz bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar, vatandaşları serinletecek.
Kuvvetli Sağanaklar Uyarısı
Bugün (30 Haziran 2025) ve yarın (1 Temmuz 2025) için yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde bu yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz Bölgesi'nde Sert Hava Değişimi
Meteoroloji uzmanları, Karadeniz ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında olacağını belirtiyor. İç kesimlerde sıcaklıklar normaller civarında kalırken, diğer bölgelerde kararlı bir şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar, yaz ortasında beklenmedik bir serinlemenin tadını çıkaracak. Öte yandan, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise kavurucu sıcaklamaya devam edecek.
12 İle Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle 12 il için alarm durumuna geçti. Bu illerde yaşayan vatandaşların 1 Temmuz Salı günü yer yer etkili olabilecek sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Uyarı yapılan iller arasında Marmara'nın batısı'ndaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Karadeniz'in iç kesimleri'ndeki Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Ordu ve Giresun yer alıyor.
Rüzgarın Etkisi
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif eseceği ancak Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısı'nda kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İl İl Hava Durumu
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek 28°C
- İstanbul: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C
- İzmir: Az bulutlu ve açık, en yüksek 35°C
- Adana: Az bulutlu ve açık, en yüksek 37°C
- Antalya: Az bulutlu ve açık, en yüksek 38°C
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 22°C
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 17°C
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en yüksek 32°C