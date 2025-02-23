Türkiye'de İlk Cep Telefonu Görüşmesinin 31. Yılı: Gözler 5G Teknolojisinde

Türkiye'de İlk Cep Telefonu Görüşmesinin Üzerinden 31 Yıl Geçti

Türkiye, 23 Şubat 1994 tarihinde dönemin Başbakanı Tansu Çiller ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arasında gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin 31. yılını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecinin hızlandığını belirtti.

Türkiye'nin Mobil İletişim Tarihçesi

Uraloğlu, Türkiye'nin 1986 yılında 1G teknolojisiyle araç telefonlarıyla tanıştığını hatırlatarak, 2G teknolojisinin 1994'te cep telefonları ile data ve SMS gönderimini mümkün kıldığını ifade etti.

2009 yılında 3G teknolojisine geçiş yapıldığını aktaran Uraloğlu, 1 Nisan 2016 tarihinde 10 kat daha hızlı internet sunan 4,5G teknolojisine geçişin sağlandığını da vurguladı.

Mobil Abone Sayısında Büyük Artış

Mobil internet erişim teknolojilerinde hızın önemine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımının 1993 yılından bu yana ciddi bir şekilde arttığını belirtti. 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, 2023 yılı itibarıyla 96,4 milyon kişiye ulaştı. Toplam mobil abone sayısı ise 94,5 milyon seviyesine yükseldi.

5G ile Hızda Büyük Artış Bekleniyor

Uraloğlu, yeni teknolojilerle birlikte Türkiye'nin 5G'ye hazırlık sürecinin hızlandığını belirterek, mevcut mobil şebeke işletmecilerinin imtiyaz sözleşmelerinin 30 Nisan 2029 tarihine kadar geçerli olacağını da açıkladı. Bu yeni teknoloji ile internet üzerinden hızlı ve kesintisiz oyun oynama imkanının sağlanacağına değindi.

Türkiye'nin 20 Gbps'ye kadar yüksek hızlara ulaşan 5G teknolojisi ile yerli ve milli ürünler kullanarak geçmesi hedefleniyor. Bu yıl ihalelerin tamamlanmasının ardından, gelecek yıl Türkiye'deki vatandaşlar ve sanayi, 5G’nin avantajlarından yararlanmaya başlayacak.