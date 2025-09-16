Türkiye'de İlk: Salyangoz ve Deniz Kabuğundan Kablo Malzemesi Geliştirildi

İRİZ ÖZBAKIR - Çevreye duyarlı AR-GE projelerine öncelik veren yerli bir firma, bor madeni, Hint keneviri, salyangoz ve deniz kabuğu tozu kullanarak kablo üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

Yeşil dönüşüm ve yerli kaynakların önemi

Borsan AR-GE ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekrem Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada çevre dostu, sürdürülebilir ve verimliliği ön planda tutan AR-GE projelerine ağırlık verdiklerini belirtti. Altan, yerli ve yenilenebilir ham maddeleri tercih ederek karbon ayak izini düşürmeyi ve geri dönüşüm odaklı malzemeler geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Altan, "Türkiye'de ilk kez bor, salyangoz ve deniz kabuğu tozu katkılı kablo malzemelerinin yerli kaynaklarla geliştirilmesini sağladık." diyerek projenin özgünlüğüne dikkat çekti.

Hammadde kullanımı ve teknik avantajlar

Altan, bor mineralini kablo izolasyon malzemelerinde alev geciktirici özellik kazandırmak için kullandıklarını ve bunun güvenliği artırırken dışa bağımlılığı azalttığını belirtti. Ayrıca, deniz ve salyangoz kabuklarının toz hâline getirilip kablonun dış kaplamalarında özel tekniklerle değerlendirildiğini aktardı.

Doğal ve hızlı yenilenebilir bir kaynak olan Hint keneviri liflerini de belirli proseslerden geçirerek kablo kılıfı ve izolasyon malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Altan, bu yaklaşımın ürünün teknik, mekanik ve elektriksel dayanıklılığını artırdığını ifade etti.

Geliştirilen çözümler arasında yer alan bor katkılı alüminyum solar kablo sayesinde güneş enerjisi sistemlerinin daha uzun ömürlü, doğa dostu ve ekonomik olması hedefleniyor. Altan, bu sayede Türkiye'nin bor rezervleri için yüksek katma değerli kullanım alanları yaratıldığını belirtti.

Sürdürülebilirlik vizyonu ve Avrupa standartları

Altan, doğal ve yerli ham maddelerin kullanımının çevresel ayak izini azaltma, dışa bağımlılığı düşürme ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir vizyon kazandırdığını vurguladı. Geliştirilen tüm çözümlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın döngüsel ekonomi, düşük karbon salımı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

"Geri dönüştürülmüş polimerler, halojensiz alev geciktiricili bileşikler ve biyobozunur kablo malzemeleri üzerindeki çalışmalarımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz," diyen Altan, amaçlarının çevreyle tam uyumlu, yeşil dönüşüm odaklı ürün sayısını artırmak olduğunu belirtti.

