Türkiye'de konutta en yüksek getiri oranına sahip ilçeler belli oldu

Endeksa tarafından yapılan veri analizi ve yapay zeka destekli çalışmaya göre, Türkiye'nin büyükşehirlerindeki konut yatırımlarının en yüksek getiri oranına sahip ilçeler belirlendi. Ankara'nın Mamak ilçesi, yüzde 8,54'lük getiri oranıyla listenin zirvesinde yer alırken, İstanbul'un Esenyurt ilçesi yüzde 7,93 ve Ankara'nın Altındağ ilçesi yüzde 7,69 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

ANKARA MAMAK: EN YÜKSEK GETİRİ ORANINA SAHİP İLÇE

Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye'nin en yüksek getiri oranına sahip ilçesi Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. Ortalama satış fiyatı 1.859.280 TL olan Mamak'ta, aylık ortalama kira geliri 12.613 TL olarak kaydedildi. Bu durumda Mamak ilçesi, yüzde 8,54'lük getiri oranıyla konut yatırımcıları için en kârlı ilçe olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL ESENYURT VE ANKARA ALTINDAĞ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALARDA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, yüzde 7,93'lük getiri oranıyla Türkiye genelindeki en yüksek getirili ikinci ilçe olarak belirlendi. Esenyurt'ta ortalama satış fiyatı 1.923.790 TL iken, aylık kira geliri 11.680 TL olarak kaydedildi. Ankara'nın Altındağ ilçesi ise yüzde 7,69'luk getiri oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Altındağ'da ortalama satış fiyatı 2.071.440 TL iken, aylık ortalama kira geliri 12.199 TL olarak hesaplandı.

BÜYÜKŞEHİRLERİN GELİŞMİŞ İLÇELERİNDE GETİRİ ORANLARI DÜŞÜK

Büyükşehirlerin gelişmiş ilçelerinde satış fiyatlarının yüksek olması, getiri oranlarını düşürdü. Özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinde konut yatırımı yapanlar, daha düşük getiri oranları ile karşılaştılar. Endeksa'nın bölge analizi üzerine yapılan çalışma, konut alımı yapmayı düşünenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yatırımcılar, getiri oranlarını dikkate alarak konut tercihlerini şekillendirebilirler.*

ENDEKSA: TEKNOLOJİ VE VERİ ANALİZİ İLE SEKTÖRE KATKI

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, veri analizi ve yapay zeka yöntemleri kullanılarak elde edilen bu çalışmanın gayrimenkul sektörü için önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Öğüt, "Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaya devam edecek" dedi.