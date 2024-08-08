Türkiye'de Kritik Gelişmeler: Politika, Ekonomi ve Spor

GÜNDEM / 8 Ağustos 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye Cumhuriyeti Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Türkiye Cumhuriyeti Külliyesi'nde ile bir araya gelecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı final maçını takip edecek ve Türk katılımcılarla bir araya gelecek. (Paris)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP içerisinde, Asu Kaya'nın kadın kolları genel başkanlığına atanması sebebiyle devir teslim merasimi düzenlenecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Pakistan'daki işbirlikleri için ikili görüşmelerde bulunacak ve Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı ’na katılacak. (İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Pakistan'daki işbirlikleri için ikili görüşmelerde bulunacak ve ’na katılacak. (İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan , yılın 3. çeyreğine ait "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, yılın 3. çeyreğine ait "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)

Hazine ve Maliye Bakanlığı , 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)

, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , bankacılık sektöründeki haftalık verileri açıklayacak. (Ankara/14.00)

, bankacılık sektöründeki haftalık verileri açıklayacak. (Ankara/14.00) Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi ve Güvenlik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırı arasındaki gerilim durumu izlenmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Önemli Müsabakalar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , milli sporcuların maçlarını takip edecek. (Paris/21.00/10.33-23.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ile mücadele edecek. , milli sporcuların maçlarını takip edecek. (Paris/21.00/10.33-23.51) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturyalı Rapid Wien takımını konuk edecek. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturyalı takımını konuk edecek. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı) RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek. (Tiflis/19.00) (Fotoğraflı)

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