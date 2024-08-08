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Türkiye'de Kritik Gelişmeler: Politika, Ekonomi ve Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüşecek, CHP'de devir teslim töreni gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:00
Türkiye'de Kritik Gelişmeler: Politika, Ekonomi ve Spor

GÜNDEM / 8 Ağustos 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı final maçını takip edecek ve Türk katılımcılarla bir araya gelecek. (Paris)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • CHP içerisinde, Asu Kaya'nın kadın kolları genel başkanlığına atanması sebebiyle devir teslim merasimi düzenlenecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'daki işbirlikleri için ikili görüşmelerde bulunacak ve Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. (İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. çeyreğine ait "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektöründeki haftalık verileri açıklayacak. (Ankara/14.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi ve Güvenlik

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırı arasındaki gerilim durumu izlenmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Önemli Müsabakalar

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların maçlarını takip edecek. (Paris/21.00/10.33-23.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturyalı Rapid Wien takımını konuk edecek. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek. (Tiflis/19.00) (Fotoğraflı)

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