Türkiye'de Kuyumculukta Yeni Dönem: İlk Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi Açılıyor

Türkiye'nin İlk Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi Açılıyor

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ahlatcı Holding arasında imzalanan protokolle, ülkede ilk kez sektör içi mesleki eğitim merkezi açılıyor. Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, meslek lisesi öğrencilerine istihdamda daha hızlı geçiş yapmaları amacıyla eğitim verecek.

Protokol Detayları

Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding arasında gerçekleştirilen imza töreninde, eğitim alanında işbirliğine yönelik yeni bir adım atıldı. Törene, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Ahlatcı Holding Genel Müdür Yardımcısı Aslan Onur Nacak katıldı.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü

Bu protokol çerçevesinde, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılacak. Merkez, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla oluşturulan yönerge doğrultusunda çalışacak. Bu merkez, meslek liselerinin sektör içinde eğitim vermesine olanak tanıyan Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olma özelliğini taşıyacak.

Gerçek Üretim Ortamında Eğitim

Öğrenciler, kuyumculuk teknolojisi eğitimlerini gerçek üretim ve hizmet ortamlarında alacaklar. Eğitim programları ve ders materyalleri, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek. Ahlatcı Holding, öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öğrencilerin Geleceği İçin Destek

Ahlatcı Holding, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine hizmet içi eğitimler düzenleyecek. Başarılı öğrencilere burs verilecek ve istihdam şansları artırılacak. Mezun olmanın ardından, bağımsız uzman kuruluşlar tarafından yapılacak mesleki bilgi ve beceri sınavından başarılı geçenler, Ahlatcı Holding tarafından istihdam edilebilecek. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler ile öğrencilere kariyer fırsatları sunulacak.

Protokol Süresi ve Hedefler

Protokol, 6 yıl süreyle geçerli olacak. Böylece, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, kuyumculuk sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.