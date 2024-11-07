Türkiye'de Mercek-27 Operasyonları: 1664 Şüpheli ve 2274 Silah Ele Geçirildi

Mercek-27 Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 81 ilde gerçekleştirilen "Mercek-27" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı.

İşlem Gören Şüpheliler ve Ele Geçirilen Silahlar

Operasyonlar kapsamında toplam 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 2274 silahın ele geçirildiği bildirildi. Yerlikaya, bu silahların arasında 1100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan dönüşen tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği bulunduğunu belirtti.

Önleyicilik ve Kamu Güvenliği

Yerlikaya, önleyiciliğin önemine vurgu yaparak, "Suç oluşmadan önlemek amacıyla ruhsatsız silahlara karşı ortak bir mücadele vermeliyiz. Bu mücadele, ülkemizin huzur ve güvenliği için kritik bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

En Fazla Ruhsatsız Silah Bulunan Şehirler

Ayrıca, en çok ruhsatsız silah yakalanan ve işlem yapılan ilk beş şehir de şöyle açıklandı: İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Bursa.