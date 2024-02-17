Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Türkiye’de mutluluk kaynağı değişiyor mu? TÜİK’in son araştırmasına göre aile, sağlık, başarı, para ve iş

TÜİK’in yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre, Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 52,7 oldu. Mutluluğun kaynağı olarak aile, sağlık, başarı, para ve iş gibi değerler öne çıktı. Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise son 10 yılda ikiye katlandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:44
Türkiye’de mutluluk kaynağı değişiyor mu? TÜİK’in son araştırmasına göre aile, sağlık, başarı, para ve iş

TÜRKİYE’DE MUTLULUK ORANI AÇIKLANDI! SON 10 YILDA NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden bireylerin oranı yüzde 52,7 olarak belirlendi. Bu oran, 2013 yılında yüzde 61,3 idi.

AİLE HALA EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI 

Araştırmada, bireylerin mutluluk kaynağı olarak gösterdikleri kişi ve değerler de incelendi. Buna göre, ankete katılanların yüzde 69,9’u en büyük mutluluk kaynakları olarak "tüm aile"yi işaret etti. Bu oran, 2013 yılında yüzde 73’tü.

Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı ise 10 yıl önce yüzde 12,9 iken geçen yıl yüzde 15’e yükseldi.

Eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise 2013’te yüzde 5,2 iken 2023’te yüzde 3,8’e düştü.

Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı ise hem 2013’te hem de 2023’te yüzde 2,9 olarak sabit kaldı.

KENDİSİNİ MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK GÖRENLERİN ORANI ARTTI 

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise kendisini mutluluk kaynağı olarak gören bireylerin oranının son 10 yılda artması oldu. 2013 yılında kendisini mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı yüzde 2,5 iken, 2023 yılında yüzde 5,4’e çıktı.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI SAĞLIK, BAŞARI, PARA VE İŞ

para

 Araştırmada, bireylerin mutluluk kaynağı olarak gösterdikleri değerler de sorgulandı. Buna göre, mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68’den yüzde 69,5’e çıktı. Mutluluğun parada olduğuna inananların oranı da yüzde 4,1’den yüzde 5,3’e yükseldi.

Mutluluğu sevgide bulanların oranı ise 2013’te yüzde 15,2 iken 2023’te yüzde 13,2’ye geriledi.

Mutluluk kaynağı olan değerler:

2013 2023 Sağlık 68 69,5 Sevgi 15,2 13,2 Başarı 8,6 9,2 Para 4,1 5,3 İş 2,3 2,6 Diğer 1,8 0,2

Türkiye’de mutluluk oranı ne kadar? Türkiye’de mutluluk oranı yüzde 52,7.

Mutluluğun kaynağı nedir? Mutluluğun kaynağı olarak aile, sağlık, başarı, para ve iş gibi değerler öne çıkıyor.

Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ne kadar? Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 5,4.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

SGK emekli maaşlarına Şubat güncellemesi! 6 aylık maaşlar e-Devlet'te görücüye çıktı

SGK emekli maaşlarına Şubat güncellemesi! 6 aylık maaşlar e-Devlet'te görücüye çıktı

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB yarışında yeni isim: Memleket Partisi’nin adayı belli oldu! 9 isim yarışacak
2
Erzincan’da toprak kayması sonrası maden sahasında bilirkişi incelemesi: 5 kişi asli kusurlu
3
Banka kartı komisyonlarında devrim! Bakan Bolat ve 3 kamu bankası müdürü milyonları sevindiren karar
4
Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı
5
Bayramiç Barajı'nda 2 ayda rekor artış
6
AFAD’ın 10 Bin TL’lik Destek Ödemesi Tartışma Yarattı: Hatay’da Deprem Mağduru Vatandaş, KDK’ya Başvurdu

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

Maaşlara artı bin lira destek+ 1,5 aylık zam farkı ilk maaşta ödenecek

SGK emekli maaşlarına Şubat güncellemesi! 6 aylık maaşlar e-Devlet'te görücüye çıktı

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Venüs ve Plüton’un kavuşumu: Aşk, para ve güç dinamikleri

Gram altında ortalık yangın yerine döndü! Altın kahini o rakamı işaret etti

Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu