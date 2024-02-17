Türkiye’de mutluluk kaynağı değişiyor mu? TÜİK’in son araştırmasına göre aile, sağlık, başarı, para ve iş

TÜRKİYE’DE MUTLULUK ORANI AÇIKLANDI! SON 10 YILDA NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden bireylerin oranı yüzde 52,7 olarak belirlendi. Bu oran, 2013 yılında yüzde 61,3 idi.



AİLE HALA EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI

Araştırmada, bireylerin mutluluk kaynağı olarak gösterdikleri kişi ve değerler de incelendi. Buna göre, ankete katılanların yüzde 69,9’u en büyük mutluluk kaynakları olarak "tüm aile"yi işaret etti. Bu oran, 2013 yılında yüzde 73’tü.

Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı ise 10 yıl önce yüzde 12,9 iken geçen yıl yüzde 15’e yükseldi.

Eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise 2013’te yüzde 5,2 iken 2023’te yüzde 3,8’e düştü.

Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı ise hem 2013’te hem de 2023’te yüzde 2,9 olarak sabit kaldı.

KENDİSİNİ MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK GÖRENLERİN ORANI ARTTI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise kendisini mutluluk kaynağı olarak gören bireylerin oranının son 10 yılda artması oldu. 2013 yılında kendisini mutluluk kaynağı olarak belirtenlerin oranı yüzde 2,5 iken, 2023 yılında yüzde 5,4’e çıktı.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI SAĞLIK, BAŞARI, PARA VE İŞ





Araştırmada, bireylerin mutluluk kaynağı olarak gösterdikleri değerler de sorgulandı. Buna göre, mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68’den yüzde 69,5’e çıktı. Mutluluğun parada olduğuna inananların oranı da yüzde 4,1’den yüzde 5,3’e yükseldi.

Mutluluğu sevgide bulanların oranı ise 2013’te yüzde 15,2 iken 2023’te yüzde 13,2’ye geriledi.

Mutluluk kaynağı olan değerler:

2013 2023 Sağlık 68 69,5 Sevgi 15,2 13,2 Başarı 8,6 9,2 Para 4,1 5,3 İş 2,3 2,6 Diğer 1,8 0,2

Türkiye’de mutluluk oranı ne kadar? Türkiye’de mutluluk oranı yüzde 52,7.

Mutluluğun kaynağı nedir? Mutluluğun kaynağı olarak aile, sağlık, başarı, para ve iş gibi değerler öne çıkıyor.

Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ne kadar? Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 5,4.